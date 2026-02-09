Nätverksarkitekt
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet i tekniskt komplexa miljöer? Som nätverksarkitekt hos oss på Saab inom marina militära system får du ett heltäckande ansvar som sträcker sig hela vägen från den första designen till driftsättning och verifiering. Din huvuduppgift blir att vidareutveckla våra system så att vi ständigt ligger i framkant och blir ännu bättre.
Du arbetar nära tekniska projektledare, integrationsledare och systemarkitekter. Här är du aldrig ensam; vi arbetar i multidisciplinära team där det (nästan) alltid finns stöd och hjälp att få från skickliga kollegor. I dina första uppdrag kommer du att gå på djupet med designen för redan sålda projekt, och i nya projekteringar får du chansen att ta plats och tidigt sätta kraven för fartygens infrastruktur.
Arbetet omfattar bland annat:
Design av IP-baserade nätverk och säkerhetslösningar mellan olika säkerhetsdomäner.
Detaljering av nätverksarkitektur för specifika kundprojekt.
Framtagning av teknisk dokumentation och underlag för säkerhetsackreditering.
Hands-on arbete vid implementation, integration och verifiering.
Tjänsten utgår från Järfälla eller Solna. Resor förekommer i samband med kundmöten samt vid driftsättning och felsökning ombord på fartyg. Omfattningen beror på projektfas, men handlar normalt om några veckor per år - ju bättre förberedd du är i referensinstallationen på kontoret, desto smidigare går arbetet ute hos kund.
Vi söker dig som är självgående och strukturerad, med förmågan att ta ett helhetsansvar för dina tekniska lösningar. Du trivs med att visa framfötterna i nya projekt och har en god förmåga att samarbeta i team.
Krav för tjänsten:
Flera års erfarenhet av nätverksarkitektur och design.
Must-have: Mycket goda kunskaper inom routing, switching och teknisk dokumentation.
Erfarenhet av nätverkssäkerhet (t.ex. brandväggar, dioder eller kryptoutrustning).
Ingenjörsutbildning inom relevant område eller motsvarande erfarenhet.
Goda språkkunskaper i svenska och engelska.
Det är meriterande om du har:
Certifieringar som CCNP, CCIE eller likvärdiga.
Kunskap om cloudarkitektur (t.ex. OpenStack), containerteknik eller orkestreringsplattformar.
Erfarenhet från försvarssektorn eller andra högsäkerhetsmiljöer.
Erfarenhet av säkerhetsregelverk och system som hanterar skyddsvärd information.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad blir du en del av
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 27 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här Ersättning
