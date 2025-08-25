Naturvårdsarbetare, Lidingö Stad
Manpower AB / Skogsbrukarjobb / Lidingö Visa alla skogsbrukarjobb i Lidingö
2025-08-25
, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Manpower AB i Lidingö
, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Är du intresserad av naturvårds- och rekreationsanpassad skogsskötsel?
Din roll
Du kommer att få utföra skogs- och naturvårdsarbeten, vilket inkluderar allt från röjning och gallring till hyggesfria skötselåtgärder inom naturreservat och bostadsnära skog. Även hantering av riskträd och trafiknära vegetation, motormanuell ängsslåtter, skötsel av fornvårdsområden, underhåll av stängsel, vandringsleder och rastplatser ingår i arbetsuppgifterna. Arbetet sker med motor- och röjsåg. Daglig skötsel och underhåll av arbetsredskapen är också en viktig del av dina arbetsuppgifter, för att säkerställa att arbetet kan genomföras säkert och effektivt. Du arbetar närmast tillsammans med vår arbetsledare för naturgruppen.Publiceringsdatum2025-08-25Profil
Vi söker dig som har gymnasieutbildning inom naturbruk eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser att du har minst två års erfarenhet av liknande arbete, och har du mer än två års erfarenhet är det meriterande. Du har AB-kort för motorsåg och röjsåg samt erfarenhet av skogs- och naturvårdsarbete. I ditt dagliga arbete visar du servicekänsla och samarbetsvilja. Du trivs med ett fysiskt krävande arbete samtidigt som du har förmåga att uppfatta önskemål och informera i kontakten med stadens medborgare. Vi tror att du är särskilt intresserad av naturvårds- och rekreationsanpassad skogsskötsel. Du innehar B-körkort och behärskar svenska i tal och skrift.
Vi förväntar oss att du bidrar med att skapa engagemang, ett professionellt förhållningssätt och att du tar initiativ för att ständigt utveckla dig och verksamheten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Lidingö stad
Tekniska Förvaltningen, Enheten Gata, park och trafik förvaltar och utvecklar stadens offentliga utomhusmiljöer för att skapa en trygg och attraktiv offentlig miljö, där människor får goda förutsättningar till en hög livskvalité. Vi sköter drift och underhåll av stadens vägar, vägtrafiksskyltning, snöröjning, halkbekämpning och sandupptagning ingår. Vi underhåller stadens torg, bryggor och broar. Vi ansvarar även för offentlig renhållning och belysning samt drift och underhåll av stadens mötesplatser såsom lekplatser och parker. Vi sköter också öns jordbruk, skogsområden, grönområden, naturreservat, fornlämningar samt viltvård och fiskefrågor.
Övrig information
Staden tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse. Heltidstjänst. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Välkommen till Lidingö stad! Här kan du njuta av närheten till natur & skärgård med endast 15 minuters avstånd till T-centralen. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter. Vi vill ständigt förbättras och strävar efter att vara en lärande organisation i framkant. Om du delar vår passion för utvecklande ledarskap, ett aktivt medarbetarskap och en inkluderande arbetsplats är det till oss du ska söka för att bli en del av oss i Lidingö stad! Tillsammans kan vi skapa en meningsfull och berikande arbetsmiljö där vi kan växa och göra skillnad tillsammans.
Lidingö stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering så att varje person bedöms utifrån sin kompetens och att vi motverkar diskriminering.
Inför rekryteringsarbetet har Lidingö stad tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
I denna rekrytering samarbetar Lidingö stad med Rekryteringskonsult Anna Setterberg, anna.setterberg@jeffersonwells.se
Vi arbetar med löpande urval, sök tjänsten senast 15 september 2025. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "80745aad-4384-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588) Arbetsplats
Lidingö stad Kontakt
Anna Setterberg anna.setterberg@jeffersonwells.se Jobbnummer
9473318