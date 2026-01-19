Naturvårdare
2026-01-19
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Naturvårdare
Våra friluftsområden och naturreservat erbjuder ett fantastiskt friluftsliv.
Här kan du bada, jogga, fiska och cykla mountainbike, grilla eller bara ströva omkring på slingrande skogsstigar och njuta av naturen.
Ditt uppdrag
I din roll som naturvårdare är de viktigaste målen att erbjuda våra besökare förutsättningar för en meningsfull fritid. Det är exempelvis att erbjuda fina och välskötta spår och leder.
I tjänsten ingår många olika arbetsuppgifter. Du ska bidra till den dagliga driften i våra spår och leder, skötsel av skog och ängsmark i mark och skog inom Haninge Kommun, skötsel av de kommunala badstränderna, skötsel av vinteris och skidspår.
Förutom skog och markskötsel och andra praktiska arbetsmoment är digitaliseringen på gång in i verksamheten via checklistor.Publiceringsdatum2026-01-19Kvalifikationer
Gymnasieutbildning
Motorsåg A-B kort
Röjsågkort
B-körkort
BE-körkort önskvärt
Hantera arbetsfordon
Lokalvård
Simkunnig
Första hjälpen, hjärt- och lungräddning (HLR) inklusive barn HLR.
Meriterande är utbildning inom;
Säkerhetsfrågor såsom kunskap om lagen om skydd mot olyckor.
Officepaketet 365 eller motsvarande
Språkkunskaper : Svenska i tal och skrift
Många tunga arbetsuppgifter under ett arbetspass, vilket kräver att du är i god form.
Din kompetens
I ditt uppdrag som naturvårdare ingår många olika arbetsmoment. Av den anledningen ser vi dina personliga förmågor vara flexibel, uthållig, stabil, självgående samt att du har initiativförmåga. Du är även beslutsam, och ser helheten i verksamheten samt mål och resultatinriktad. Dina sociala färdigheter visar att du har samarbetsförmåga, är kommunikativ, förtroendegivande, lojal, serviceinriktad och har mångfaldstänkande.
Vi erbjuder dig
Ett kul arbete som engagerar och utmanar. Friluftsenheten är en viktig del i Haninge kommuns kultur- och fritidsliv där föreningar, skolor och allmänheten är våra viktigaste besöksgrupper. Tillsammans utvecklar vi verksamheten löpande. I närområdet har vi naturområden med bad, skid- och löpspår. Vi har friskvårdsbidrag samt möjlighet till semesterväxling.
Välkommen med din ansökan!
Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/787". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge kommun
(org.nr 212000-0084) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kultur- och fritidsförvaltningen, Idrott och frilufts service Kontakt
Marcus Jones 08-6067016 Jobbnummer
9690345