Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
I samarbete med Region Halland kan vi nu erbjuda unika arbetstillfällen som Naturvärdar. Varberg är en stor turiststad som blommar upp framför allt under sommaren och som Varbergs Naturvärd kan du vara med och bidra till att hjälpa turister och invånare samt ta hand om vår fantastiska natur på ett hållbart sätt.
Dina arbetsdagar kommer i största utsträckning att tillbringas utomhus genom att exempelvis vandra våra leder för att se till att de hålls rena och fina. Hjälpa våra vandrare, cyklister och turister med alla tänkbara frågor och funderingar de kan tänkas ha. Du kommer ingå i ett team som ska jobba med specifika naturvårdande insatser som exempelvis tillverka och sätta upp fågelholkar, laga spångar, röja sly och jobba med skötsel av våra vandringsleder. Kanske har du själv några bra och spännande idéer!
I samband med introduktionsveckan så får du ett utbildningspaket med bland annat Värdskapsutbildning, Hållbarhetsutbildning, HLR (hjärt- och lungräddning), Första hjälpen m.fl. Du kommer även få ett klädpaket vid arbetsstart.Kvalifikationer
Vi söker dig som tycker om att vara ute i naturen och att röra på dig dagligen. Du är ansvarstagande, har lätt för att samarbeta, är hjälpsam och initiativrik. Eftersom jobbet innebär att ta kontakt och kommunicera med andra människor som tex våra utländska besökare så är det ett krav att kunna göra sig förstådd på svenska och engelska.Det är även meriterande om du kan tala flera språk.
Vi ser gärna att du går på ett naturbruksgymnasium eller motsvarande, men det är inget krav.
Det är meriterande om du har röjsågskörkort. Körkort för personbil är ett krav för två av de fem tjänsterna.
ÖVRIGT

Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag!
