Sommarjobb på terminal med nattskift!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Halmstad Visa alla lagerjobb i Halmstad
2026-05-29
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Halmstad
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Är du student och vill arbeta nattpass på heltid i sommar på en välkänd terminal? Har du truckkort? Då har vi tjänsten för dig!
Vår kund är ett stort och välkänt företag inom speditionsbranschen, som hela tiden växer och expanderar. För denna välkända kunder söker vi därför dig som är flexibel nog att arbeta som truckförare vid sidan av studierna.
Arbetsuppgifterna innebär följande:
• Sortering av paket
• Mottagning av gods
• Lasta/lossa
• Truckkörning
• Upprätthålla ordning på arbetsplatsen
Arbetet är förlagt på vardagarna mellan 23-05 eller 00-06. Du kommer vara anställd av StudentConsulting och arbeta som uthyrd medarbetare till vår kund.
DETTA SÖKER VI
Som person är du optimistisk och flexibel - du skulle beskriva dig själv som anpassningsbar och tar gärna veckan som den kommer. Samtidigt förstår du vikten av att planera och strukturera din vardag för att behärska att kombinera arbete och studier.
Du har inga problem att hugga i där det behövs och trivs med fysiskt arbete. Det är ett arbete med högt tempo vilket gör att du behöver vara effektiv samtidigt som kvalitén är av stor vikt, paketen ska sorteras både snabbt och korrekt. Du är självgående, initiativtagande och trivs med att ta eget ansvar. Samtidigt som du har förmågan att samarbeta med andra och arbeta effektiv i ett team för att nå bästa möjliga resultat.
Krav för tjänsten:
• Truckkort (A och B)
• Student på minst 50% i minst 1 år framöver eller annan huvudsaklig sysselsättning på minst 80%
• Tillgänglig för arbete hela sommaren.
• Flytande svenska i tal och skrift
Vidare tar vi utdrag ur ditt belastningsregister och du bör därför vara anmärkningsfri. Utöver detta tar vi alltid 2 referenser, det är därför viktigt att du kan erbjuda det längre fram i processen.
Är du personen vi söker? Ansök redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Järnvägsgatan 11 (visa karta
)
252 24 HELSINGBORG Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Ellinor Gregorioff helsingborg@studentconsulting.com Jobbnummer
9937639