Nattreceptionist
Hotel Bügelhof I Sälen Aktiebolag / Receptionistjobb / Malung-Sälen Visa alla receptionistjobb i Malung-Sälen
2026-07-30
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Nattreceptionist till Hotel Bügelhof – vintersäsongen 2026/2027
Vill du arbeta i fjällmiljö och skapa trygghet för våra gäster under natten?
Vi söker nu en ansvarstagande och serviceinriktad nattreceptionist till Hotel Bügelhof i Lindvallen. Hos oss blir du en viktig del av gästupplevelsen – även under dygnets lugnare timmar.
Hotellet har 54 rum i olika storlekar och erbjuder en personlig och varm atmosfär där service alltid står i centrum.Publiceringsdatum2026-07-30Om tjänsten
Som nattreceptionist ansvarar du för att hotellet fungerar smidigt och tryggt under nattetid. Rollen innebär både service, administration och viss praktisk hantering av hotellets rutiner.
Vi söker dig som
Har relevant utbildning och/eller erfarenhet från hotell, reception eller liknande serviceyrke (meriterande)
Trivs med att arbeta självständigt och ta ansvar
Är samtidigt en lagspelare som gärna stöttar kollegor vid behov
Är noggrann, strukturerad och har ett gott öga för ordning och reda
Har en positiv inställning och ser lösningar snarare än problem
Har ett professionellt och vänligt bemötande, även under lugnare eller mer krävande situationer
Bidrar till en trygg och välkomnande atmosfär för både gäster och kollegor
Om Hotel Bügelhof
Hotel Bügelhof ligger på Sälfjällstorget i Lindvallen – med endast ett snöbollskast till både liftar och pister. Här har gästerna nära till restauranger, butiker och skiduthyrning.
Hotellet erbjuder 54 smakfullt inredda rum med inspiration från både Alperna och den svenska fjällvärlden. För avkoppling finns även en relaxavdelning med bubbelpool, kallbad, bastu och solarium.
Vi strävar efter att alltid ge det lilla extra – den personliga servicen som gör skillnad.
Vi erbjuder
Arbete i en unik fjällmiljö
Ett engagerat och hjälpsamt team
Möjlighet till personalboende i Sälen by
En varierad och utvecklande säsongstjänst
Observera att körkort och tillgång till bil är ett krav, då boendet ligger cirka 7 km från hotellet.Så ansöker du
Du söker enkelt via mobilen genom att besvara några korta frågor. Vi prioriterar kandidater som genomför våra videofrågor. CV och personligt brev behövs inte.
Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsterna tillsätts efter hand.
Säsongsperiod
Hotellet är öppet från 26 november 2026 till 11 april 2027.
Välkommen till Hotel Bügelhof – där fjällro möter professionell service dygnet runt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hotel Bügelhof I Sälen Aktiebolag
(org.nr 556221-5839)
780 67 MALUNG-SÄLEN (DALARNAS) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hotel Bügelhof AB Jobbnummer
10016405