Nattpatrullen - Hemtjänst nattetid
Uppsala kommun, Avd hemvård / Undersköterskejobb / Uppsala Visa alla undersköterskejobb i Uppsala
2026-02-16
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala kommun, Avd hemvård i Uppsala
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
Är du undersköterska med erfarenhet av arbete inom vård och omsorg? Gillar du att köra bil och vill vara en av dem som åker till våra brukare nattetid? Då kan du vara en av dem vi söker som vikarie till nattpatrullen!
Nattpatrullen utgår från Nyby hemtjänst, Svartbäckens hemtjänst och Sävja hemtjänst, där vi förbereder oss för att åka ut till det olika hemtjänst-enheterna. När vi tagit rapport och läst dokumentation åker vi ut till de olika enheterna för att hämta nycklar, sedan åker vi till våra kunder som har fasta nattbesök, nattpatrullen tar även emot trygghetslarm från hela Uppsala kommun nattetid. Våra arbetstider är mellan 21:35-07:15.
Ditt uppdragSom undersköterska ska du ge en god omvårdnad utifrån individens behov med stor respekt för människan och dennes självbestämmande samt verka för att brukaren kan leva ett självständigt, aktivt och meningsfullt liv utifrån hans eller hennes förutsättningar och behov. I arbetet ingår att utföra uppgifter delegerade från legitimerad personal och att dokumentera enligt socialtjänstlagen.
Du förväntas kommunicera med brukare, anhöriga, andra professioner i verksamheten samt andra aktörer. Det ingår även att arbeta hälsofrämjande samt utveckla verksamheten och dig själv i ett nära samarbete med dina kollegor.
Din bakgrundVi söker dig som är utbildad undersköterska och kan uppvisa yrkesbevis från Socialstyrelsen. Du behöver ha erfarenhet av arbete inom vård och omsorg, att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser på delegation av hälso- och sjukvårdspersonal. Arbetet kräver att du har mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska, är van att använda digitala hjälpmedel så som dator och smart telefon. Slutligen för att kunna jobba på nattpatrullen behöver du ha B-körkort och vara bekväm med att köra bil i jobbet.
Vi ser det som meriterande om du har annan arbetslivserfarenhet som inneburit att du arbetat natt. Det är även meriterande om du har vana av att dokumentera i olika system som tex LifeCare.
Som person har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du ser möjligheter i förändringar och du arbetar bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du planerar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt och sätter upp och håller tidsramar.
UpplysningarHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Frida Olsson, Tf verksamhetschef, 018-727 79 88.
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 88 16.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-726 37 19.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ALN-2026-00148". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Avd hemvård Kontakt
Frida Olsson 018-727 7988 Jobbnummer
9744669