Nattmedarbetare till hotell
CIC Operations Göteborg AB / Receptionistjobb / Göteborg Visa alla receptionistjobb i Göteborg
2026-06-23
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Vi söker en ansvarsfull och flexibel nattmedarbetare som vill bli en viktig del av vårt team. Tjänsten är varierad och passar dig som trivs med att arbeta självständigt, har öga för detaljer och gillar att ge god service.
Tjänsten är på ungefär 75% 22:30-07:15. Rullande schema med 7 dagar jobb, sedan 7 dagar ledigt.
Start i början på Augusti.Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Som nattmedarbetare hos oss kommer du att ha ett brett ansvar som inkluderar:
Städning av allmänna ytor och färdigställande inför nästa dag
Förberedelse och iordningställande av frukostbuffé
Enklare administrativa uppgifter (t.ex. hantering av incheck, rapportering)
Säkerställa att hotellet är i gott skick under natten
Vid behov hjälpa gäster och hantera enklare serviceärenden
Vi söker dig som:
Är noggrann, självgående och tar stort ansvar
Har god servicekänsla och ett positivt bemötande
Klarar av att arbeta natt och hantera ett varierat tempo
Har grundläggande datorvana
Har erfarenhet från hotell, städ eller service (meriterande men inte ett krav)
Vi ser framemot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
E-post: dockyard.admin@thon.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare CIC Operations Göteborg AB
(org.nr 559449-4295)
Skeppet Ärens Veg 23 (visa karta
)
426 71 VÄSTRA FRÖLUNDA Arbetsplats
Thon Partner Hotel Dockyard Jobbnummer
9974045