Nattjänst Personlig assistent
Mina Assistenter Saik AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-01-01
Vi söker efter en person med vana av nattjänstgöring som har ansvarskänsla och respekt för andra människor. Det är också viktigt att du är flexibel, lyhörd och förstår att arbetet baseras på kundens behov. Strukturerad och praktiskt lagd och med ord ha förmågan att kunna förmedla på svenska i tal och skrift. Jag ser gärna att du är en kvinna som har nära till skratt och är ärlig och rak.
Om du känner igen dig i vad som krävs, fyll i en ansökan på vår hemsida http://www.mina-assistenter.se
Berätta gärna lite om dig själv. Det är dina personliga egenskaper som avgör om du är rätt för tjänsten. Integritet, respekt och ärlighet ser jag som en förutsättning för en bra relation och ett gott samarbete. Jag erbjuder en bra arbetsmiljö, but it takes two to tango. :-) Det krävs ingen tidigare erfarenhet av personlig assistans, men erfarenhet av service inriktade arbeten ses som en merit. Du kommer framförallt vara mina armar och ben. De organisatoriska är väl utformat med bra och fungerande rutiner, söker därför en praktiskt lagd som person som accepterar andras levnadsvillkor. Mina assistenter söker en person till en nattjänst som rullar runt på tre veckor. Huvudsakliga uppgifter är vändningar, hjälp med rikning samt ventilator. Man börjar kl 23,00 och slutar 07,00, vardagar och 19.00- 07.00 var tredje helg. https://www.mina-assistenter.se/tjanst-ansokan/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "personlig assistent A4". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mina Assistenter Saik AB
(org.nr 556868-4707), http://www.mina-assistenter.se
116 36 STOCKHOLM Arbetsplats
Mina Assistenter Saik AB Jobbnummer
9666868