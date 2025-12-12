Nationalekonom till Finansdepartementet
Regeringskansliet / Ekonomijobb
2025-12-12
Internationella och ekonomiska avdelningen
Vill du jobba i centrum för den ekonomiska politiken i Sverige? Är du en nationalekonom och befinner dig i början av din karriär och är redo att ta nästa steg? Då kan vi erbjuda en spännande möjlighet för dig vid Finansdepartementets Prognosenhet, i hjärtat av svensk förvaltning.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Internationella och ekonomiska avdelningen ansvarar för internationella ekonomiska frågor och för att analysera såväl svensk som internationell ekonomi. Avdelningen gör bl.a. prognoser över den ekonomiska utvecklingen i Sverige och omvärlden samt bedömningar av effekten för svensk ekonomi av regeringens förslag inom den ekonomiska politiken. Avdelningen deltar i det ekonomisk-politiska samarbetet inom EU, OECD, Norden och internationella finansiella institutioner och tar fram positioner inför internationella förhandlingar. Därutöver är avdelningen ansvarig för styrningen av ett antal myndigheter. Avdelningen består av fyra enheter, där prognosenheten är en.
Som nationalekonom på prognosenheten kommer du att bevaka och analysera den svenska och internationella konjunkturutvecklingen samt göra prognoser för valda delar av ekonomin. Utöver det innebär arbetet utfallshantering, underhåll och utveckling av både arbetssätt och modeller för de egna prognosområdena. Du kommer också att ta fram olika underlag till den politiska ledningen samt delta i olika internationella samarbeten och i diskussioner med andra svenska prognosmakare och institutioner. Ditt arbete redovisas bland annat i form av presentationer, promemorior och texter i vår- och budgetpropositionerna. I arbetsuppgifterna kan även vissa samordnande arbetsuppgifter på avdelningsnivå förekomma.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se
Vi söker dig som har en master- eller magisterexamen i nationalekonomi och mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande med erfarenhet eller uppsats inom makroekonomi, finansiell ekonomi, eller offentliga finanser, gärna med inslag av prognos. Du bör ha ett stort intresse för att hantera större mängder data och analysera statistik. Det är meriterande med viss erfarenhet av tidsserieanalyser, kvantitativa analyser och programmering. Det är även meriterande med erfarenhet av programvarorna Eviews, Macrobond eller liknande.
En del av arbetsuppgifterna i rollen är av enklare karaktär och passar dig som är i början av din karriär.
Dina egenskaper
I ditt arbete kommer du att ha många kontaktytor, vilket gör det viktigt att du har en mycket god samarbetsförmåga. Du kan arbeta både ensam och i team. Eftersom vår verksamhet är omvärldsstyrd, krävs det att du är flexibel och snabbt kan anpassa dig till ändrade omständigheter. Du trivs med att sätta upp och följa tidsramar, och har en förmåga att hantera komplexa frågor på ett systematiskt sätt. Du har också en stark problemlösande analysförmåga och stimuleras av att arbeta med utmanande uppgifter, alltid med fokus på att hitta effektiva lösningar. Vidare ser vi att du är serviceinriktad och lyhörd.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling och resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Läs mer på Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.se
I denna rekryteringsprocess använder vi oss av arbetsprover och tester i urvalsarbetet. Som ett första steg vill vi därför att du till din ansökan bifogar en text med högst 500 ord där du analyserar ett aktuellt samhällsproblem. Vi vill även att du bifogar betyg från universitetet eller högskolan.
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på ett år. Tillträde snarast, enligt överenskommelse. Tjänstgöringsort är Stockholm. Det finns viss möjlighet att arbeta på distans om verksamheten tillåter. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta enhetschef Karine Jabet Raoufinia. Du är även välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Marjut Thelin. Fackliga kontaktpersoner är Miriam Ben Hadj Ali för Saco och Lotta Nordqvist för ST. Samtliga nås via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2 jan, 2026.
