Testingenjör Getinge Disinfection
Getinge AB (publ) / Datajobb / Växjö Visa alla datajobb i Växjö
2026-07-30
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Company description:
Getinge is a leading global provider of products and systems that contribute to quality enhancement and cost efficiency within healthcare and life sciences. We employ more than 10,000 people, and have operations in more than 40 countries. Saving lives is the greatest job in the world. Everything we do, from architectural planning to the equipment, therapies and solutions aim to secure the safest and most reliable care. As a leading medtech company, we focus every talent and resource towards helping our customers save as many lives as possible.
Job description:På Getinge är vi engagerade i att hjälpa våra kunder att rädda liv och säkerställa utmärkt vård. Vi erbjuder innovativa lösningar för operationsrum, intensivvårdsenheter, steriliseringsavdelningar och för Life Science och institutioner. Ett jobb hos Getinge kommer att ge dig karriärmöjligheter som både inspirerar och utmanar.
Om rollen
Getinge befinner sig i en spännande tillväxtfas och söker nu en Test- och Verifieringsingejör till Getinge Disinfection AB:s F&U-avdelning i Växjö. Tjänsten erbjuder en driven ingejör möjligheten att arbeta med produkter som bidrar till att rädda liv i en produktionsorienterad och internationell miljö. Du kommer att tillhöra teamet Design Effectiveness och arbeta med validering och verifiering av nya och befintliga disk-desinfektorer. Testningen innefattar allt från mekanisk provning till kemiska, mikrobiologiska och biokompatibilitetstest. Kunskaper inom mikrobiologi eller ISO 10993 (biokompatibilitet) är meriterande. Tjänsten är placerad i Växjö.
Dina arbetsuppgifter
Identifiera lämpliga testmetoder för att verifiera nya tekniska lösningar för att säkerställa funktionalitet och säkerhet på produkten.
Agera som verifieringsresurs i nya utvecklingsprojekt.
Planera, genomföra och dokumentera verifieringsaktiviteter enligt tillämpliga kvalitetskrav.
Vi är ett engagerat och sammansvetsat team som värderar nyfikenhet, kreativitet och samarbete.
Vad du har med dig
I den här rollen ser vi att du har följande med dig:
Relevant ingenjörsexamen inom bioteknik, maskinteknik, elektroteknik & automation eller liknande
Säkerställa att mät- och testutrustning underhålls på ett kontrollerat sätt och att enbart kalibrerad utrustning används när så krävs.
Erfarenhet av att arbeta i projektmiljö, gärna inom reglerad verksamhet
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Förutom tekniska färdigheter värderar vi din personlighet högt. Som person tror vi att du är strukturerad och noggrann men samtidigt öppen för olika tankar, idéer och input från dina kollegor. Vi ser att du är engagerad och driven i ditt arbete och att du trivs med att arbeta tillsammans med vår andra tekniska grupperingar inklusive vår produktion. Du är van att kommunicera med olika intressenter i en organisation och att samarbeta både i och utanför teamet.
På Getinge omfamnar vi en lärandekultur där vi tar ansvar för vår utveckling och sätter stort värde på kvalitet och samarbete. Framför allt bryr vi oss om varandra för att vi som team och bolag ska kunna fortsatta utveckla världsledande produkter. Vi är Team Players, Forward Thinkers och Game Changers!
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett konkurrenskraftigt kompensations- och förmånspaket, inklusive friskvårdsbidrag, familjeförmåner och gemensamma aktiviteter och föreningsliv. Allt detta för att säkerställa att vi stöder ditt välbefinnande och dina mål.
Vi har en öppen dialog mellan ledare och medarbetare, samt mellan teamen. Vi fokuserar på att utveckla människor och tillsammans skapar vi en plan för lärande och kompetensutveckling när du börjar din karriär hos oss.
Ansökan
Ansökningar kommer att granskas löpande och vi rekommenderar därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 30 juni. Vi ber dig att skicka in din ansökan i vårt rekryteringssystem genom att klicka på knappen "ansök nu". På grund av GDPR tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Om du har några frågor angående rollen, vänligen kontakta rekryterande chef Johan Stridh på email: johan.stridh@getinge.com
eller ansvarig rekryterare på emma.paulsson@getinge.com
.
Vi ser fram emot din ansökan. Vi hoppas att du vill följa med oss på vår resa mot att bli världens mest eftertraktade medicintekniska företag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "37236-44348212". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Getinge AB (publ)
(org.nr 556408-5032), https://www.getinge.com
352 46 VÄXJÖ Arbetsplats
Getinge Disinfection AB Jobbnummer
10016313