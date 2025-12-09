Närvarokoordinator till Finnbacksskolan
2025-12-09
I Lycksele kommun är vi övertygade om att ett välkomnande förhållningssätt och gemensamma värderingar stärker kommunen och dess attraktionskraft. Kommunen vill utvecklas till en välkomnande kommun med högt attraktionsvärde, där talanger tas om hand och utvecklas och kommunmedborgare, kunder, leverantörer och andra som en kommun har kontakt med får ett professionellt bemötande och god service. Lycksele kommun har en framtidstro, drivkraft och engagemang som för oss framåt. Vår värdegrund bygger på Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft.
OM JOBBET
Nu söker vi en koordinator för ökad närvaro till Finnbacksskolan.
Finnbacksskolan är en högstadieskola med ungefär 420 elever. Vi har 5-6 parallella klasser och fyra arbetslag, ett för varje årskurs och ett på vår resursskola. Arbetslagen träffas regelbundet i arbetslagsmöten, för kompetensutveckling och elevhälsoträffar. Pedagogisk personal samarbetar med skolans elevhälsa för att tillsammans säkerställa att våra elever mår bra och känner sig trygga i skolan och uppnår goda studieresultat.
Som koordinator arbetar du som en del i skolans elevhälsa med fokus på ungdomar med problematisk skolfrånvaro och tar emot uppdrag från rektor. Du kommer att arbeta med elever som behöver mer stöd än vad som ryms inom skolans uppdrag samt kräver samordning med andra aktörer. Du kommer vara en del i ett skolsocialt team i samarbete med socialtjänst och öppenvård.
På vår skola finns en särskild undervisningsgrupp där många av eleverna har en problematisk skolfrånvaro. Den särskilda undervisningsgruppen fungerar både som längre insats för elever med behov av särskilt stöd, men även som kortare insats för elever med behov av en sluss/brygga tillbaka till den ordinarie undervisningen i samband med längre eller upprepad frånvaro. Koordinatorn kommer att ha ett tätt samarbete med den särskilda undervisningsgruppen.
I uppdraget som koordinator ingår det att tillsammans med elevhälsan få en så bred bild av elevens behov som möjligt. Koordinatorns uppdrag är både samordnande, stödjande och operativt. Det innebär att samordna befintliga insatser men även initiera nya kontakter om behov finns. Du ska stödja olika aktörer, elever och vårdnadshavare i arbetet att öka skolnärvaron, t.ex som en länk eller ett mer konsulterande/handledande uppdrag. I vissa ärenden arbetar koordinatorn mer operativt genom att hjälpa till med utredning av frånvaron, eller att ha en egen kontakt med eleven i syfte att fungera som brygga till skolan under en begränsad tid.
Vill du utvecklas och tillsammans med oss bygga Finnbacksskolan vidare? Gillar du, som vi, att arbeta med tonåringar? Har du en god förmåga att bygga relationer? Då är Finnbacksskolan rätta skolan för dig!
DIN PROFIL
Vi tror på rätt kompetens på rätt plats.
Vi söker dig som har relevant utbildning inom psykosocialt arbete, t.ex socionomexamen, psykologexamen, socialpsykologi. Du har hög digital kompetens och aktuell arbetslivserfarenhet av att arbeta med elever på högstadiet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du har kompetens och god förmåga att:
• skapa en trygg lärandemiljö, grundad på ömsesidig respekt och samarbete.
• arbeta för alla elevers utveckling att lära och gör dem delaktiga i planeringen.
• med ett stort engagemang, leda och motivera eleverna till att nå gemensamma mål.
• planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Som person är du trygg och stabil och har en god självinsikt. Du motiveras av att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du ser det som självklart att samarbeta med andra för att lyckas med ditt och skolans uppdrag. Vi är en värderingsstyrd organisation och för oss är det viktigt att ditt bemötande och dina handlingar samspelar med vår värdegrund - Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft.
VI ERBJUDER DIG
I Lycksele kommun är människor den främsta resursen. Det är personalresurserna som genererar värde, kvalitet och innehåll i våra verksamheter. Vi eftersträvar att vara en attraktiv arbetsgivare där varje medarbetares förmågor får komma till uttryck och utvecklas genom ett arbetsklimat som är baserat på öppenhet, tillit och dialog. Medarbetare i Lycksele kommun ska ha möjlighet till balans i arbetslivet, vara delaktig och få möjligheten att stärkas och utvecklas i sin yrkesroll.
Som anställd i Lycksele kommun följer ett antal personalförmåner. För mer information om personalförmåner, se länk: www.lycksele.se/kommun/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/lycksele-kommun-som-arbetsgivare/vart-erbjudande/
För mer information om hur det är att leva, bo och arbeta i Lycksele, se länk: www.lycksele.se/levailycksele
OM ANSTÄLLNINGEN
Varaktighet: Tillsvidare, provanställning kan bli aktuell.
Omfattning: 100%
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Lön: Vi tillämpar individuella löner, vänligen ange löneanspråk i din ansökan.
Är du intresserad av att veta löneintervall för tjänsten kan du ta kontakt med våra löneadministratörer på tel. 0950-162 00.
I Lycksele kommun arbetar alla tillsammans och den mångfald som kommunen representerar är en drivkraft i utvecklingen framåt. Vi arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför organisationen.
Eftersom Lycksele kommun är ett samiskt förvaltningsområde kan kunskaper i samiska vara meriterande i vissa fall.
I Lycksele kommun kan du inom ramen för din ordinarie tjänst arbeta med vår värdegrund som värdskapare. För mer information prata med rekryterande chef.
I Lycksele kan du kombinera ditt vanliga arbete med en deltidsanställning som brandman-/kvinna. Kontakta räddningstjänsten, 0950-162 06, om du är intresserad av att arbeta som deltidsbrandman.
Känner du, utifrån vad du läst om oss - att du skulle passa in hos oss som koordinator? Varmt välkommen med din ansökan märkt med ref nr 1245, senast 2026-01-02.
Vi tillämpar individuella löner, vänligen ange löneanspråk i din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lycksele kommun
(org.nr 212000-2635), http://www.lycksele.se Arbetsplats
Lycksele Kommun Kontakt
Företrädare för Sveriges Lärare
Josefin Linder josefin.s.linder@lycksele.se
9635621