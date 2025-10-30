Näringsliv- och fritidsutvecklare
Välkommen till Boxholm - där livet är nära
I Boxholms kommun bor du med allt du behöver inom räckhåll. Här bor cirka 5 500 invånare som uppskattar närheten till både service och natur.
Tänk dig att ha butiker, skolor, förskolor, simhall och pendeltåg - allt inom bara några minuters promenad från centrum. Och när du vill byta småstadslivet mot storstadspuls, tar du dig enkelt till Linköping med pendeltåget - på bara 30 minuter.
Dessutom har du naturen bokstavligen runt knuten - perfekt för återhämtning, friluftsliv och livskvalitet i vardagen. I Boxholm får du det bästa av två världar: det lugna, trygga och naturnära - med storstadens möjligheter bara ett stenkast bort.
Samtidigt pulserar samhället av ett levande föreningsliv och människor med starka drivkrafter. Här finns ett rikt utbud av idrott, kultur och ideella initiativ som engagerar både unga och äldre. Tillsammans bygger vi en kommun där gemenskap, engagemang och framtidstro växer starkare för varje dag.
Beskrivning av arbetsuppgifter
• Bidra till ett livskraftigt lokalt näringsliv genom aktiv dialog med företag, stöd till etableringar och samverkan mellan kommunen och näringslivet.
• Utveckla turism och besöksnäring som en del av kommunens varumärke och tillväxtstrategi.
• Stärka fritidsutbudet genom att stödja föreningslivet, utveckla anläggningar och skapa attraktiva miljöer för invånare och besökare.
• Arbeta strategiskt och samordnat så att de tre områdena bidrar till ett helhetsperspektiv på kommunens utveckling och attraktivitet
Du arbetar på uppdrag av nämnd eller förvaltning och spelar en nyckelroll i att stärka kommunens attraktivitet och framtida konkurrenskraft. I ditt uppdrag kombinerar du strategiskt tänkande med praktiskt genomförande. Tillsammans med kollegor, företag och föreningar utvecklar du verktyg, processer och strategier som bidrar till ett livskraftigt och hållbart närings- och fritidsliv i kommunen.
Du leder arbetet med att ta fram underlag och analyser inom områden som demografi, arbetsmarknad, kompetensförsörjning, näringslivsstruktur, mark- och bostadsfrågor, infrastruktur, hållbarhet, elförsörjning, samt omvärldsanalys. I ditt uppdrag ingår även att planera och genomföra workshops, enkäter och intervjuer med olika samhällsaktörer för att forma en gemensam strategi för kommunen. Du ansvarar för att arbetet sker utifrån ett hållbart, inkluderande och framtidsinriktat perspektiv.Publiceringsdatum2025-10-30Kvalifikationer
Utbildning inom exempelvis samhällsplanering, ekonomi, statsvetenskap eller liknande
Erfarenhet av strategiskt arbete inom näringslivsutveckling, hållbarhetsfrågor eller regional utveckling
Erfarenhet inom strategiskt arbete inom fritidsfrågor
Kunskap om kommunal organisation och offentlig förvaltning
Du har förmågan att tala tydligt samt utstrålar trovärdighet och självförtroende. Du har förmågan att hålla presentation, föreläsningar och utbildningar och anpassa dessa efter målgruppens behov och återkoppling.
Du har förmågan att arbeta strategiskt för att förverkliga organisationens mål. Du har lätt för att identifiera samt utveckla positiva och gränsöverskridande visioner och planer.
Du har förmågan att planera och organisera ditt arbete. Du har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter.
Arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt
Tar ansvar för sin uppgift, strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sina processer vidare.
Planerar arbete i förväg. Organiserar och prioriterar aktiviteter på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller deadlines. Ersättning
