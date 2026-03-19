Nanny sökes till centrala Stockholm
VivBon AB
2026-03-19
En familj boende i centrala Stockholm söker en trygg och ansvarsfull barnflicka till sin 6-åriga dotter. Arbetet innebär att hämta dottern från förskolan och ta hand om henne i hemmet under eftermiddagar och kvällar.
De vill ha hjälp Måndag-onsdag kl. 16:30-19:30, även enstaka tillfällen på vardagar och helger vid behov.
Eventuellt behöver de ibland hjälp med lämning på förskolan kl. 08:00 och med inköp av mat.Publiceringsdatum2026-03-19Dina arbetsuppgifter
Hämta från förskola
Ta hand om barnet (lek, aktiviteter, närvaro)
Inköp av mat och matlagning vid behov
Enklare hushållssysslor
Vi söker dig som:
Är pålitlig, varm och ansvarstagande
Har erfarenhet av barn i liknande ålder
Kan arbeta enligt angivna tider
Är flexibel och kan hoppa in vid behov
Låter detta som jobbet för dig? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev redan idag.
Vi ser fram emot att höra från dig!
A family living in central Stockholm is looking for a reliable and responsible nanny for their 6-year-old daughter. The role involves picking her up from preschool and caring for her at home during the afternoons and evenings.
They need help Monday-Wednesday from 4:30 PM to 7:30 PM, as well as occasional additional help on weekdays and weekends when needed.
They may also occasionally require assistance with preschool drop-off at 8:00 AM and grocery shopping.
Responsibilities:
Pick up from preschool
Care for the child (play, activities, attentive presence)
Grocery shopping and cooking when needed
Light household tasks
We are looking for someone who:
Is reliable, warm, and responsible
Has experience with children of a similar age
Is available to work the specified hours
Is flexible and able to step in when needed
Does this sound like the job for you? Please submit your application with CV and cover letter today.
We look forward to hearing from you! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vivbon AB
(org.nr 559114-0594) Jobbnummer
9807513