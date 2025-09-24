Nämndsekreterare
2025-09-24
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utvecklas med oss
Vi söker dig som vill arbeta som nämndsekreterare!
Tjänsterna som nämndsekreterare är placerade på kanslienheten vid kommunstyrelseförvaltningen.
Kansliet är en kommungemensam enhet där vi samlat kommunens arkiv, registratur, nämndsekretariat och valsamordning. Vi arbetar för att ge kvalificerat stöd till kommunens förtroendevalda, tjänstepersoner och medborgare.
Ditt uppdrag
Som nämndsekreterare har du ett omväxlande jobb mitt i den politiska processen. Du arbetar för en eller flera nämnder och har nära kontakt med ordföranden och andra förtroendevalda i de nämnder du arbetar närmast. Du arbetar även i nära samarbete med förvaltningsdirektör och tjänstepersoner inom berörd förvaltning.
Utöver sekreterarskap, administration och samordning av nämndernas arbete är du med och utvecklar, effektiviserar och kvalitetssäkrar rutiner och processer. Tillsammans med övriga sekreterare kvalitetsgranskar du beslutsunderlag och ger råd till handläggare och chefer i frågor som rör politisk behandling av ärenden.
Tjänstgöring på kvällstid förekommer cirka två kvällar i månaden.
Det här söker vi hos dig
Vi söker dig som har en examen inom juridik, statsvetenskap, administration eller annan utbildning som bedöms relevant för tjänsten. Du har tidigare erfarenhet av arbete som nämndsekreterare eller en annan roll som givit dig erfarenhet av nämndadministration. Du har god kunskap om de lagar och regler som styr offentlig verksamhet.
Det är viktigt att du är analytisk, tar egna initiativ och är proaktiv. Vi tror att du kan identifiera förbättrings- och utvecklingsmöjligheter och motiveras av utmaningar. Dessutom tror vi att du uppskattar omväxling där du förväntas hålla deadlines och snabbt kan gå mellan olika arbetsuppgifter av varierande svårighetsgrad. Du har vana av att arbeta i digitala miljöer och har en mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift. Som person är du noggrann, ansvarsfull och har ett positivt förhållningssätt.
Du behöver ha en hög kommunikativ förmåga och vara bra på att hålla i flera parallella processer.
Har du erfarenhet av arbete med dataskyddsfrågor och/eller systemstöd är det meriterande.
Det här kan vi erbjuda dig
VI erbjuder ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor på en arbetsplats som präglas av arbetsglädje, kvalitetsmedvetenhet och professionalitet. Vi delar med oss och hjälper varandra för att lyckas med vårt uppdrag.
Vi sitter i ljusa trevliga kontorslokaler med goda parkeringsmöjligheter och närhet till köpcentrum, restauranger, naturområde med bad, skid- och löpspår, samt till Handens pendeltågsstation, endast 20 minuter från Söder. Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, rökfri arbetstid, friskvårdscheckar, årsarbetstid, klämdagar samt möjlighet till semesterväxling.
Välkommen med din ansökan!
Vi kan starta intervjuer innan ansökningstiden gått ut.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
