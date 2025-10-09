Nagelterapeut

Globita Consulting AB / Hälsojobb / Haninge
2025-10-09


Företag söker nu nagelterapeuter som har som har erfarenheter inom nagelförlängning med akryl samt gelé, nagelvård, manikyr och pedikyr...
Arbetsuppgifter: Allt inom manikyr, pedikyr, nagelförlängning och förstärkning...
Kvalifikationer:
• Har stort intresse av nagelvård och skönhetvård
• Har känsla för service och kundbemötande
• Ska vara en engagerad och inspirerad person som gillar mötet med kunder i alla olika situationer. Du har ett trevligt bemötande, gillar högt tempo och är flexibel i ditt sätt att arbeta.

Sista dag att ansöka är 2025-10-23
E-post: admin@globita.net

Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Globita Consulting AB (org.nr 559062-9415)
NYNÄSVÄGEN 21 (visa karta)
136 40  HANDEN

Vietstar AB

9548780

