Nagelterapeut
2025-10-09
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
, Motala
, Skövde
, Linköping
, Jönköping
Företag söker nu nagelterapeuter som har som har erfarenheter inom nagelförlängning med akryl samt gelé, nagelvård, manikyr och pedikyr...
Arbetsuppgifter: Allt inom manikyr, pedikyr, nagelförlängning och förstärkning...
Kvalifikationer:
• Har stort intresse av nagelvård och skönhetvård
• Har känsla för service och kundbemötande
• Ska vara en engagerad och inspirerad person som gillar mötet med kunder i alla olika situationer. Du har ett trevligt bemötande, gillar högt tempo och är flexibel i ditt sätt att arbeta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
E-post: admin@globita.net
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Globita Consulting AB
(org.nr 559062-9415)
NYNÄSVÄGEN 21 (visa karta
136 40 HANDEN
Vietstar AB
9548780