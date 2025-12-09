Nagelteknologer sökes
2025-12-09
Charming Nails & Spa i Sundbyberg söker två erfarna Nagelteknologer
Är du passionerad av nagelvård och älskar att skapa vackra nageldesigner? Charming Nails & Spa i Sundbyberg söker nu två erfarna nagelteknologer till vårt team. Vår salong är känd för sin avslappnade atmosfär och sina behandlingar av hög kvalitet.
Som nagelteknolog hos oss kommer du att utföra olika nagelbehandlingar såsom manikyr, pedikyr, gel, akryl, förlängningar och nail art. Du ansvarar också för att hålla din arbetsplats ren och följa alla hygien- och säkerhetsrutiner för att våra kunder ska känna sig trygga, omhändertagna och nöjda.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Utföra ett brett utbud av nagelbehandlingar: manikyr, pedikyr, gel, akryl, nail art och nagelförlängningar
Säkerställa en ren, organiserad och hygienisk arbetsplats
Desinficera verktyg enligt gällande riktlinjer
Hålla dig uppdaterad kring nya trender, produkter och tekniker
Följa salongens rutiner och säkerhetsföreskrifter
Krav och kvalifikationer
Minst 2 års erfarenhet från liknande jobb i Stockholm.
Noggrannhet, ansvarstagande och stark känsla för hygien
Positiv, professionell och serviceinriktad attityd
Varför Charming Nails & Spa?
Hos oss blir du en del av ett team som värdesätter kvalitet, avkoppling och hög kundnöjdhet. Vi erbjuder en trevlig och trygg arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas i yrket.Publiceringsdatum2025-12-09Så ansöker du
Låter detta som något för dig?
Skicka din ansökan och CV till vår e-post.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
E-post: bjjmnailsab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bjjm Spa AB
(org.nr 559002-9426)
Sturegatan 29 (visa karta
)
172 31 SUNDBYBERG Jobbnummer
9636373