MySQL Consultant

Northab AB / Datajobb / Stockholm
2025-12-30


Stockholm | Hybrid

Vi söker en MySQL-konsult för kunds räkning som vill arbeta i utvecklande och tekniskt avancerade projekt. Som konsult hos kund får du möjlighet att bidra med din kompetens inom databashantering, optimera prestanda och delta i lösningar som skapar verkligt affärsvärde. Uppdragen varierar och ger dig chans att utveckla både din tekniska spets och din erfarenhet av konsultrollen.

Om uppdraget

Som MySQL-konsult arbetar du direkt hos kund, ofta i komplexa systemmiljöer med höga krav på tillgänglighet, säkerhet och datakvalitet. Du ansvarar för planering, design, implementation och optimering av databaser och arbetar nära utvecklare, arkitekter och andra intressenter. Rollen kombinerar praktiskt tekniskt arbete med strategiskt ansvar och problemlösning.

Din profil

Minst 5 års erfarenhet av arbete med MySQL eller liknande databaser

Erfarenhet av databasdesign, optimering och administration

Kunskap om backup, replication och hög tillgänglighet

Erfarenhet av performance tuning och SQL-optimering

Relevant utbildning inom IT, datateknik eller motsvarande

Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift

Meriterande

Tidigare erfarenhet av konsultuppdrag

Erfarenhet av molnplattformar och databastjänster (Azure, AWS, GCP)

Erfarenhet av scripting och automatisering (Python, Bash)

Förståelse för agila arbetsmetoder

Personliga egenskaper

Du är analytisk, lösningsorienterad och ansvarstagande. Du trivs i samarbete med andra och är kommunikativ. Du är flexibel och kan anpassa dig efter kundens behov och variation i uppdrag.

Vad du erbjuds

Utvecklande konsultuppdrag hos kund i tekniskt avancerade miljöer

Möjlighet att påverka och forma lösningar med verklig påverkan

Stöd från konsultchef med fokus på din professionella utveckling

Kompetensutveckling, mentorskap och kontinuerliga lärande möjligheter

Förmåner

Konkurrenskraftig fast lön

30 dagars semester

Tjänstedator, mobiltelefon och abonnemang

2025-12-30

Så ansöker du
Låter detta som nästa steg i din karriär? Vi ser fram emot att ta del av din ansökan och höra hur du kan bidra i spännande kundprojekt. Välkommen att skicka in din ansökan redan idag!

Sista dag att ansöka är 2026-01-11
