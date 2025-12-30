MySQL Consultant
Vi söker en MySQL-konsult för kunds räkning som vill arbeta i utvecklande och tekniskt avancerade projekt. Som konsult hos kund får du möjlighet att bidra med din kompetens inom databashantering, optimera prestanda och delta i lösningar som skapar verkligt affärsvärde. Uppdragen varierar och ger dig chans att utveckla både din tekniska spets och din erfarenhet av konsultrollen.
Om uppdraget
Som MySQL-konsult arbetar du direkt hos kund, ofta i komplexa systemmiljöer med höga krav på tillgänglighet, säkerhet och datakvalitet. Du ansvarar för planering, design, implementation och optimering av databaser och arbetar nära utvecklare, arkitekter och andra intressenter. Rollen kombinerar praktiskt tekniskt arbete med strategiskt ansvar och problemlösning.
Din profil
Minst 5 års erfarenhet av arbete med MySQL eller liknande databaser
Erfarenhet av databasdesign, optimering och administration
Kunskap om backup, replication och hög tillgänglighet
Erfarenhet av performance tuning och SQL-optimering
Relevant utbildning inom IT, datateknik eller motsvarande
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande
Tidigare erfarenhet av konsultuppdrag
Erfarenhet av molnplattformar och databastjänster (Azure, AWS, GCP)
Erfarenhet av scripting och automatisering (Python, Bash)
Förståelse för agila arbetsmetoder
Personliga egenskaper
Du är analytisk, lösningsorienterad och ansvarstagande. Du trivs i samarbete med andra och är kommunikativ. Du är flexibel och kan anpassa dig efter kundens behov och variation i uppdrag.
Vad du erbjuds
Utvecklande konsultuppdrag hos kund i tekniskt avancerade miljöer
Möjlighet att påverka och forma lösningar med verklig påverkan
Stöd från konsultchef med fokus på din professionella utveckling
Kompetensutveckling, mentorskap och kontinuerliga lärande möjligheter
Förmåner
Konkurrenskraftig fast lön
30 dagars semester
