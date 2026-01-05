Musteriet restaurang
Nu söker vi glada och sociala medarbetare till vårt härliga gäng ute på restaurang Musteriet.Publiceringsdatum2026-01-05Arbetsuppgifter
Kassa, försäljning, städ, disk samt övrigt förekommande arbetsuppgifter i en restaurang.
Vi ser helst att du som söker bör vara 16 år eller äldre.
Arbetstiderna är varierande, både dag, kväll och helgjobb förekommer. Vi önskar att du är social, glad och positiv och att du både gillar att samarbeta och att ta ansvar.
Du ska ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift i både svenska och engelska.
Du trivs med att jobba i ett högt tempo med en vilja att alltid prestera ditt bästa.
Du skall kunna ha överblick, hålla ordning och reda, vara noggrann, arbetsam och stresstålig. Vi strävar alltid efter att våra gäster skall må bra och känna sig uppassade och ompysslade genom att äta gott och få trevlig service.
Restaurangen ligger ute i Djursdala med dåliga bussförbindelser, vilket kan vara bra att ha i åtanke innan du ansöker.
Möjlighet finns till fortsatt jobb under vinterhalvåret men även på våren (helger).
Rekrytering sker löpande. Så tveka inte att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
E-post: Jenny@musteriet.eu Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hellbo living AB
(org.nr 556639-6767), http://www.musteriet.eu
Djursdala by 147 (visa karta
)
598 72 SÖDRA VI Arbetsplats
Musteriet Kontakt
Jenny hill jenny@musteriet.eu 0763239438 Jobbnummer
9669328