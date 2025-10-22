Musiklärare till Gustavslundskolan
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!Publiceringsdatum2025-10-22Arbetsuppgifter
Gustavslundskolan är en F-6 skola belägen på norra Hovshaga. På skolan går ca 360 elever.
Gustavslundskolan vision och mål är: Tillsammans har vi roligt och lär oss för livet.
På Gustavslundskolan ska varje individ mötas med respekt och få utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Verksamheten ska möta elevers olikheter så att varje barn får en likvärdig utbildning och möjlighet att känna lust och glädje i att lära.
Vill du inspirera elever att upptäcka glädjen i musik, rytm och kreativt skapande? Vi söker nu en engagerad musiklärare som vill vara med och utveckla vår skolas musikundervisning och bidra till elevernas lärande, utveckling och välbefinnande.
Som musiklärare hos oss kommer du undervisa elever i åk 4-6. Du kommer tillhöra ett arbetslag tillsammans med engagerade lärare som brinner för sitt uppdrag.
Samverkan med andra pedagoger och elevernas vårdnadshavare är en viktig del i arbetet. Du har tillgång till musiksal, Som alla lärare hos oss bidrar du till utvecklingen av skolan och undervisningen utifrån våra mål. Du varierar undervisningen för att möta alla elevers olika behov. Planering, utvärdering och bedömning av arbetet sker individuellt och i samverkan med kollegor.
Som lärare i musik ansvarar du för att:
* Utforma en undervisning som skapar sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande i ett nära samarbete med övriga skolformer.
* Planera, genomföra och utvärdera undervisningen i musik utifrån de nationella styrdokumenten både självständigt och tillsammans med kollegor i arbetslaget.
* Skapa en undervisning som ger sammanhang, kontinuitet och progression, där eleverna får utvecklas utifrån sina förutsättningar och tidigare erfarenheter.
* Utmana och inspirera eleverna att använda olika uttrycksformer och arbetssätt sjunga, spela, skapa, lyssna och reflektera för att utveckla sina estetiska och musikaliska förmågor.
* Stödja elevernas estetiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling, med musik som verktyg för både lärande och personlig växt.
Tjänsten är tillsvidare med sysselsättningsgrad 40%.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill utveckla vår skola till en plats där eleverna trivs, får vara aktiva i sitt lärande och utveckla sina förmågor. Du är en tydlig ledare som arbetar utifrån ett helhetsperspektiv där såväl glädje som engagemang tar plats men också struktur och organisation blir synliggjorda. Du har förmåga att skapa ett gott arbetsklimat med kollegor och du samverkar gärna i olika konstellationer.
Vi söker dig som
* har examen och lärarlegitimation med behörighet i musik, eller är på väg att ta examen.
* har ett genuint engagemang för barns lärande och vill väcka musikglädje hos varje elev.
* arbetar strukturerat och målinriktat utifrån läroplanens mål, men med flexibilitet och kreativitet i undervisningen.
* ser varje elevs möjligheter och anpassar undervisningen efter individuella behov.
* har en positiv och lösningsfokuserad inställning, och bidrar aktivt till skolans utveckling.
* är en tydlig och trygg ledare i klassrummet, med en varm, öppen och professionell framtoning.
* trivs med att samarbeta och bygga goda relationer både med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Du har även examen/legitimation i med behörighet för undervisning i musik.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
