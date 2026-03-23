Musiklärare Kulturskolan
2026-03-23
Tjänsten är placerad inom Kultur- och fritidsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi erbjuder alla som bor och verkar i Linköpings kommun ett brett och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!
Vi söker nu nya musiklärare till Kulturskolan, stråklärare, träblåslärare och pianolärare. Omfattningen på tjänsterna är mellan 40-100% beroende på verksamhetens behov och ditt eget önskemål. Som stråklärare undervisar du i fiol/altfiol, tjänsten gäller tillsvidare. Träblåslärare undervisar i huvudsak i klarinett men även saxofon. Tjänsten är ett vikariat till 31/12 - 2026. Tjänsten som pianolärare gäller tillsvidare. Du får gärna även ha ett bi-instrument exempelvis oboe.
Undervisningen omfattar nybörjar- till avancerad nivå och är inriktad på ungdomarnas egna förväntningar, förutsättningar och ambitionsnivå. Vid Linköpings Kulturskola tar vi stor hänsyn till den sökandes egna förväntningar och förutsättningar när vi bygger tjänster så innehållet i detalj kan komma att ändras över tid.
Linköpings Kulturskola är en frivillig skolverksamhet som undervisar ca 3 500 elever i dans, teater, musik samt bild & form. Undervisningen riktar sig till barn och unga i Linköpings Kommun i åldrarna ca 4-22 år. Kulturskolan har ensembleprofil vilket innebär att all undervisning leder till samspel på olika sätt och i samtliga konstformer. Undervisningen sker i egna lokaler i Konsert & Kongresshuset men vi har också en omfattande verksamhet i de flesta kommundelarna. Kulturskolans administration består av Kulturskolechef, en samordnare samt två kulturassistenter. Undervisningen utförs av ca 54 lärare.
Vi söker engagerade och inspirerande musiklärare som vill vara en del av ungdomars musikaliska utveckling. Du har en pedagogisk högskoleexamen från musiklärarprogrammet med inriktning mot kulturskola eller instrumental- och ensemblepedagogik, alternativt annan utbildning som bedöms likvärdig, samt en fördjupning inom ditt huvudinstrument. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete på Kulturskola samt av undervisning i ditt instrument och ser gärna sökande med ett eller flera bi-instrument. Har du dessutom utbildning i Suzukipedagogik ses det som meriterande. Erfarenhet av gruppundervisning för yngre elever, såsom stråklek eller rytmik, liksom att leda orkestrar och ensembler på olika nivåer, är även det meriterande.
Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift då arbetet innebär att du undervisar på svenska för barn och ungdomar i varierande åldrar. Vi värdesätter en bred musikalisk kompetens med fördjupade kunskaper i ditt huvudinstrument och gärna även i ett eller flera biinstrument. Har du dessutom erfarenhet eller särskild kunskap inom exempelvis folkmusik, storband, barockmusik eller symfoniorkester ser vi det som ett plus, liksom kunskaper i dirigering.
Du har ett stort engagemang och bidrar med energi och entusiasm i arbetet. Du är lyhörd och har en förmåga att skapa delaktighet och bidrar till ett positivt arbetsklimat. En kreativitet i lärarrollen tillsammans med kollegor och elever ser vi som en självklar framgångsfaktor där nya idéer till både vår verksamhet som din egna undervisning bidrar till skolans utveckling. Arbetet ställer krav på självständighet både i planering och själva undervisningen och att du har förmåga att anpassa dig till ändrade omständigheter samt ser möjligheter i förändringar.
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidare. Tjänsten med inriktning träblås är tidsbegränsad t.o.m höstterminens slut
Sysselsättningsgrad: 40-100%
Antal lediga befattningar: 4-6
Ref. nr: 16933
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Vi är modiga, omtänksamma och kunniga kollegor som tillsammans stöttar närmare 170 000 invånare i livets alla skeden. Genom att våga tänka och göra på nya sätt växer vi som individer, samtidigt som vi bidrar till att Linköping fortsätter att utvecklas.
Enligt avtal
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/
Kulturskolechef
Fredrik Einvall fredrik.einvall@linkoping.se 013-29 42 71
9814587