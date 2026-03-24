Musiklärare årskurs 4-9
2026-03-24
Lunds Waldorfskola söker en engagerad och kreativ musiklärare för årskurs 4 till 9 som vill bidra till elevernas musikaliska och personliga utveckling i en levande och helhetspräglad skolmiljö.
Som musiklärare hos oss har du en central roll i skolans konstnärliga och sociala liv. Du skapar undervisning där musik blir ett levande språk för att utveckla elevernas lyssnande, samspel, kreativitet och uttrycksförmåga.
Tjänsten innebär även att du är kopplad till en klass som delad klasslärare, vilket innebär att du tillsammans med klasslärare följer elevernas utveckling och är en viktig vuxen i elevernas vardag.
Vi arbetar utifrån waldorfpedagogikens helhetssyn där undervisningen engagerar tanke, känsla och vilja. Musikundervisningen tar sin utgångspunkt i det praktiska och upplevelsebaserade genom sång, rytm, rörelse och gemensamt musicerande och utvecklas successivt mot en fördjupad musikalisk förståelse.
Om Lunds Waldorfskola
Skolan är naturnära belägen i Hardeberga utanför Lund och drivs som en idéburen, icke vinstdrivande stiftelse.
Vi har cirka 165 elever i årskurserna F till 9 och ett fyrtiotal medarbetare. Waldorfpedagogiken ligger till grund för hela vår verksamhet och skapar en skolmiljö där kreativitet, ansvar och långsiktigt relationsbyggande är centrala delar.
Hos oss får lärare utrymme för pedagogisk frihet, ämnesfördjupning och ett nära samarbete med kollegor.
Om musikundervisningen
Musikämnet har en central roll i skolans pedagogiska helhet och genomsyrar både undervisning och gemensamma sammanhang.
Undervisningen bygger på aktivt deltagande där eleverna får:
Utveckla sitt musicerande genom sång, kör och ensemblespel.
Träna rytm, gehör, lyssnande och samspel.
Arbeta med akustiska instrument och olika musikaliska uttrycksformer.
Möta musik som en del av kultur, historia och gemenskap.
Musiken integreras i skolans traditioner och bidrar till att skapa mening, sammanhang och delaktighet.Publiceringsdatum2026-03-24Dina arbetsuppgifter
Som musiklärare i årskurs 4 till 9 kommer du att:
Undervisa i musik enligt Lgr22 och En väg till frihet.
Planera, genomföra och utvärdera undervisningen.
Leda elever i sång, kör, rytmik och ensemblespel.
Vara delad klasslärare och bidra till klassens utveckling.
Skapa en trygg, strukturerad och inspirerande lärmiljö.
Stimulera elevernas kreativitet, uttryck och samarbetsförmåga.
Bidra till skolans konserter, föreställningar och traditioner.
Samarbeta med kollegor, elevhälsa och vårdnadshavare.Kvalifikationer
Vi söker dig som uppfyller skolans behörighetskrav:
Waldorflärarutbildning eller pågående utbildning
Statlig lärarutbildning.
Ämnes och didaktisk kompetens genom utbildning, arbetslivserfarenhet och kurser.
Intresse för att fortbilda dig inom waldorfpedagogiken.
För oss är rätt person på rätt plats avgörande.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Undervisar med närvaro, struktur och engagemang.
Är kreativ och skapar musikglädje och delaktighet.
Har ett tryggt och inkluderande ledarskap.
Trivs i nära samarbete kring elever och klasser.
Har ett reflekterande och nyfiket förhållningssätt.
Anställningsvillkor
Omfattning: 70%
Tillträde: enligt överenskommelse
Lön enligt kollektivavtal och skolans interna lönetrappa.
Vi ligger något under snittlönen i Lunds kommun, men erbjuder mervärden som:
Pedagogisk frihet och professionellt förtroende.
Tid för fördjupning och konstnärligt arbete.
Ett nära kollegialt samarbete.
En meningsfull och långsiktig lärmiljö med fokus på hela människan.
Vid anställning krävs godkänt utdrag ur polisens belastningsregister.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev så snart som möjligt.
Urval och intervjuer sker löpande.Kontaktuppgifter för detta jobb
Alexander Wiebelt
HR specialistalexander.wiebelt@lundswaldorfskola.se
Välkommen att bli en del av Lunds Waldorfskola där musik, relationer och lärande vävs samman till en helhet.
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: alexander.wiebelt@lundswaldorfskola.se
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stift Lunds Waldorfskola
, https://www.lundswaldorf.se/ Arbetsplats
Lunds Waldorfskola Kontakt
HR-Specialist
Alexander Wiebelt alexander.wiebelt@lundswaldorfskola.se 0725-252452 Jobbnummer
9817247