Musiklärare 40%
2026-04-13
Publiceringsdatum2026-04-13
Stjärnskolan är en nybyggd lågstadieskola med cirka 300 elever. Skolan rymmer både grundskola och anpassad grundskola samt tillhörande fritidshem. Vi är en mångkulturell skola där vi arbetar aktivt med värdegrund och språkutveckling för att skapa en trygg, inkluderande och lärorik miljö för alla våra elever.
Hos oss får du god stöttning av både kollegor och skolledning bestående av rektor och biträdande rektor. Skolan har dessutom en fulltalig elevhälsa med specialpedagog, kurator och skolsköterska som stöd i det dagliga arbetet.
Vi söker nu en legitimerad lärare i musik. Tjänsten omfattar undervisning i årskurs 2-3 i grundskolan samt i anpassad grundskola årskurs 1-9.Dina arbetsuppgifter
Som musiklärare hos oss kommer du att:
planera, genomföra och dokumentera undervisning i enlighet med gällande styrdokument
bedöma och följa upp elevernas kunskapsutveckling i musik
delta i tillsynsuppdrag, exempelvis rastvärdskap
bidra aktivt i arbetslag och i skolans gemensamma utvecklingsarbeteKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet i musik.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du:
är flexibel, strukturerad och har god samarbetsförmåga
har lätt för att skapa trygga och professionella relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor
är trygg och stabil i din yrkesroll och kan hantera olika situationer med ett lugnt och professionellt förhållningssätt
har engagemang, eget driv och vilja att bidra till skolans fortsatta utvecklingAnställningsvillkor
För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning. Vid erbjudande om anställning är det obligatoriskt att genomgå en nyanställningsundersökning hos företagshälsovården.
I Filipstad möter du en lugn miljö och en vacker natur. Vi erbjuder ett aktivt föreningsliv och möjlighet till många fritidsaktiviteter såväl kulturella som sportaktiviteter. Filipstads kommun är en stor arbetsgivare med ca 1 100 tillsvidareanställda. Här satsar vi på våra medarbetare, till exempel genom att erbjuda ett brett utbud av kostnadsfri träning och friskvårdsaktiviteter, läs mer om detta på www.filipstad.se/friskvard
Leva i Filipstad är lätt! Läs mer om hur du kan få ut mer av livet genom att arbeta och bo i Filipstad på movetofilipstad.se. Vi har även goda pendlingsmöjligheter med buss (Exempelvis Filipstad - Karlstad).
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Filipstads kommun
(org.nr 212000-1876), http://www.filipstad.se/ledigajobb
682 31 FILIPSTAD
Filipstad Kontakt
Kristian Hansen kristian.hansen@filipstad.se 0590-61520
