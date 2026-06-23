Musiklärare
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen / Pedagogjobb / Ronneby Visa alla pedagogjobb i Ronneby
2026-06-23
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Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Läs om Ronneby kommun via https://ronneby.se/naringsliv--arbete/arbeta-hos-oss.html
Utbildningsförvaltningen i Ronneby har satt fokus på det kollegiala lärandet! Verksamheten ska genomsyras av kollegialt lärande och de metoder som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Då når vi framgång! Hos oss ska samtliga medarbetare vara väl medvetna om våra styrkor och värna om dessa, samtidigt som vi hela tiden utvecklas. Det gör vi tillsammans!
I utbildningsförvaltningen arbetar vi efter den "röda tråden", en gemensam syn på utveckling och lärande med demokratisk värdegrund från förskola, grundskola, anpassad skola till gymnasie- och vuxenutbildning.
Ta chansen att jobba i en kommun som fokuserar på kärnan i utbildningen!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
I ditt uppdrag som musiklärare ingår det att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet. Du ska även hitta strategier för att nå varje enskild elev och stärka denne i sin kunskapsutveckling. Tillsammans med övriga kollegor ska du ha skolans värdegrund och kunskapssyn i fokus. Ett aktivt värdegrundsarbete är en självklarhet för dig. Du har drivkraft och bidrar till skolans kvalitetsarbete.
Du kommer att undervisa elever från Saxemaraskolan åk 3-6 samt elever på Hobyskolan åk 3-6. Undervisningen sker på Hobyskolan. Tjänsten är på 60%.
I din roll är du delaktig för att skapa en trygg grund för våra elever. En viktigt del i arbetet är att stimulera och motivera eleverna att utveckla sina förmågor och skapa möjligheter för lärande. Du ska vara väl förtrogen med skolan styrdokument och insatt i dess dokumentationskrav.Kvalifikationer
Du ska ha en lärarlegitimation. Annan person som innehar pedagogisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig, kan vara aktuell men då för en visstidsanställning.
Du ska vara en person som har lätt för att skapa goda relationer med eleverna där du kommer att ansvara fullt ut för musikundervisningen.
Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Du ska kunna kommunicera och samarbeta med kollegor, elever, vårdnadshavare samt övriga professioner du möter i ditt yrke. Du bör ha grundläggande kunskaper i office365 samt relevanta system för tjänsten.
Vi ser det meriterande att du har arbetat som musiklärare tidigare och att du behärskar olika instrument.
Innan tillsättning sker krävs enligt lag uppvisande av ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Observera att Ronneby kommun har tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen.
Du som söker en tjänst hos oss kommer istället i ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor där du beskriver din kompetens inom efterfrågat område. I urvalsarbetet kommer vi att utgå ifrån dessa svar som komplement till ditt CV, och alltså inte begära in ett personligt brev.
I de fall det finns lagkrav på utdrag ur belastningsregistret kommer du att behöva uppvisa ett sådant.
För vissa tjänster i Ronneby kommun genomför vi bakgrundskontroller av slutkandidater.
Hos oss i Ronneby kommun omfattas våra medarbetare av centrala kollektivavtal (HÖK och AB). Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning, och erbjuder ersättningar enligt kollektivavtalens bestämmelser. Via länken kan du läsa om lönestatistik i Ronneby kommun. https://ronneby.se/naringsliv--arbete/arbeta-hos-oss/lediga-jobb-hos-ronneby-kommun.html
Vårt lönepolitiska arbete bygger på de centrala kollektivavtalen. Har du frågor är du välkommen att kontakta Personalenheten via personal@ronneby.se
.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande ber vi dig ansöka via ansökningslänken i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333013-2026-37". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ronneby Kommun
(org.nr 212000-0837)
Karlshamnsvägen 4 (visa karta
)
372 80 RONNEBY Arbetsplats
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Fackliga företrädare nås via Kontaktcenter 0457-618000 Jobbnummer
9974142