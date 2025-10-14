Musiklärare
2025-10-14
Staffanstorp är en ung och expansiv kommun med drygt 27 000 invånare, ett av Sveriges bästa näringslivsklimat, attraktiva boendemiljöer och skolor i den absoluta rikstoppen. Våra cirka 1200 medarbetare arbetar för att skapa en högkvalitativ service, trygghet och livskvalitet för våra invånare. Oavsett om du lär barn att läsa och räkna, erbjuder kultur och musik, ger trygghet och vård eller utvecklar kommunens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för dem som lever och verkar i Staffanstorp.
Som medarbetare i kommunen är du del av en organisation med hög delaktighet och snabba beslutsvägar. Du kommer ha ett stort kollegialt stöd där vi tillsammans arbetar för att förverkliga idéer och tankar. Våra verksamheter präglas av tillit till varandra och ett närvarande ledarskap. Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Utbildningsförvaltningen arbetar i 1 till 19-årspespektiv och omfattar förskola, skola och fritidshem. Vi arbetar systematiskt och inkluderande i våra processer med ett tydligt barn- och elevfokus, vilket är en av orsakerna till våra goda resultat i både förskola och skola. Är du en person som vill vara med och påverka framtidens generation tillsammans med oss?
MELLANVÅNGSSKOLAN
Mellanvångsskolan är en populär F-6 skola med ca 360 elever. Vi erbjuder en god arbetsmiljö där vi tar väl hand om varandra. För oss är det viktigt att alla elever lyckas utifrån sina förutsättningar och får ledning och stimulans för att nå så långt som möjligt. Våra pedagoger är kunniga och engagerade och stödjer eleverna i lärprocesserna för att de ska känna delaktighet, trygghet och trivsel. Vi har ett framgångsrikt värdegrundsarbete och en tydlig struktur, vilket skapar en skola som präglas av trygghet och arbetsro.
Du har ett stort engagemang, förståelse för vikten av relationsskapande för att uppnå goda resultat, och du drivs av att utveckla undervisningen. Ditt uppdrag blir att tillsammans med dina kollegor skapa de bästa förutsättningar för att varje elev ska lyckas i sitt lärande. Vi har höga förväntningar på dig, och du kan ha höga förväntningar på oss. Kvalitet och utvecklingsarbete är viktigt för oss.
Stor vikt läggs vid struktur och ledarskap i klassrummet men också att det finns en flexibilitet med utgångspunkt från elevernas lärandesituation. Med utgångspunkt i elevernas resultat, forskning och beprövad erfarenhet, följer du upp undervisningens kvalitet, samt reflekterar och analyserar i syfte att utveckla din undervisning. Vi söker dig som vill vara med, driva vidare och utveckla våra kreativa elever samt förbättra våra redan goda resultat.Publiceringsdatum2025-10-14Arbetsuppgifter
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på 50 %. Under vårterminen är undervisningen huvudsakligen förlagd till onsdagar och torsdagar.
Du kommer att undervisa i musik i åk 3-6 i ett tregruppssystem med cirka 18 elever i varje. Tillsammans med arbetslaget ansvarar du för elevernas lärande och utveckling. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen utifrån läroplanen. Undervisningen bygger på aktuell forskning och anpassas till elevernas förutsättningar. I ditt uppdrag ingår även att organisera olika evenemang, t ex skolavslutningar och Luciatåg i samarbete med övrig personal. Du förväntas också delta i skolans utvecklingsarbeten och övriga pedagogiska diskussioner mellan kollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en pedagogisk utbildning med lärarlegitimation samt behörighet i musik.
Du har erfarenhet av liknande pedagogiskt arbete och är väl förtrogen med skolans styrdokument.
Du skapar goda relationer till både elever och personal och är tydlig i ditt ledarskap. Du har ett stort intresse för att utveckla musikundervisningen och våra kreativa elever.
ÖVRIGT
Observera att vi i den här rekryteringen har valt att ta bort det PERSONLIGA BREVET från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Staffanstorps kommun gå till: www.staffanstorp.se/jobb-och-foretagande/jobbahososs/
Staffanstorps kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Du som bor och jobbar i Staffanstorps kommun har möjlighet att även arbeta som deltidsbrandman. Hör av dig till oss på Räddningstjänsten via kommunens växel om du är intresserad av detta.
