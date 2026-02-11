Museivärdar timvikarier
2026-02-11
Rademachersmedjorna är ett unikt och öppet friluftsmuseum. Här finns en levande hantverksby från 1650-talet, mitt i Eskilstuna. Området rymmer historiska smedjemiljöer, aktiva hantverkare, museum, caféer och restaurang. Entrén är fri. Rademachersmedjorna är ett av Eskilstunas främsta besöksmål och visar stadens stolta tradition inom smide.
Eskilstuna stadsmuseum ligger vackert på Faktoriholmarna i centrala Eskilstuna. Våra utställningar vänder sig till både vuxna och barn. Här kan besökare uppleva och lära sig mer om Eskilstunas historia. Museireceptionen är en plats med mycket liv och rörelse. Här händer det ofta flera saker samtidigt. Därför behöver du kunna skifta fokus, prioritera och ge god service.
Vi söker museivärdar till både Rademachersmedjorna och Eskilstuna stadsmuseum. Tjänsterna är timvikariat, vilket innebär att du arbetar när behov uppstår. För tjänsten på Rademachersmedjorna behöver du även kunna arbeta från torsdag till söndag under vecka 26 till och med vecka 29.
Vi ser gärna att du vill fortsätta arbeta som timvikarie hos oss under hela året.

Arbetsuppgifter
I den ena tjänsten är du ansiktet utåt och välkomnar våra besökare i museet. Du visar dem rätt, ser till att utställningarna är rena, svarar i vår officiella telefon och mejlinkorg. Hos oss möter du många olika människor, stora som små. Eftersom vår största besöksgrupp är barn och barnfamiljer är det extra viktigt att du gillar att jobba omgiven av barn. I din närhet har du kunniga och engagerade museikollegor som hjälper dig med svar på frågor som dyker upp. Med andra ord är du spindeln i nätet som förmedlar kontakter och ser till att besökare får svar på sina frågor. Du bemannar också vår museibutik och vårt café. Förutom att jobba i kassan så ansvarar du för att ronda på museet samt städa och hålla rent.
I den andra tjänsten, på Rademachersmedjorna, tar du emot och välkomnar besökare i området. I arbetsuppgifterna ingår även att hålla dagliga visningar om områdets historia. Arbetet kan stundtals vara lugnt, så du behöver kunna arbeta självständigt och ta eget ansvar. Du ansvarar för städning och för att hålla verksamheten ren och trivsam.
Du jobbar helger, skollov och täcker upp vid sjukfrånvaro under vardagar. Du ansvarar även för att öppna och stänga verksamheten.

Kvalifikationer
Med din känsla för värdskap och service ser du till att alla våra besökare känner sig sedda och välkomna. I perioder med många olika saker på gång samtidigt behåller du ditt lugn och kan självständigt prioritera och hitta lösningar. Som person är du öppen och utåtriktad och är lätt att ta kontakt med. Du är ansvarsfull och tar tag i det som behöver göras. Vi vill att du har en avslutad gymnasieutbildning och gärna ha jobbat med guidning i någon form. Det kan vara på museum, slott, herrgård, platsvandringar. Du talar och skriver obehindrat både svenska och engelska.
ÖVRIGT
Kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag är att skapa förutsättningar för goda livsvillkor för alla Eskilstunas invånare och besökare genom att erbjuda ett brett kulturutbud och möjligheter till en stimulerande fritid. Vi ansvarar för kommunens kulturskola, bibliotek, mötesplatser, arkiv, museer, fritidsgårdar, föreningsstöd samt arenor för kultur, idrott och friluftsliv.
Förvaltningen har ett förvaltningskontor och tre enheter: område arenor och friluftsliv, område Ung fritid och mötesplatser samt område kultur.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
