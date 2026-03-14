Museiguide för timanställning
Vaxholms Fästnings Museum söker guider för timanställning vid behov. Du ska ha erfarenhet som guide och kunna engelska flytande. Som guide hos oss kommer du att på kort tid erhålla en mängd fakta gällande Vaxholms fästnings- och skärgårdsförsvarets historia, som sedan ska presenteras för våra besökare, främst på engelska men även svenska. Kan du andra språk är detta meriterande men utgör inget krav. Tjänsten är en timanställning efter behov, vilket innebär att vi kontaktar dig när vi fått in beställningar på visningar från företag, föreningar, privata sällskap med flera. En fördel är om du är flexibel, har social kompetens och är van vid kassaarbete från butik eller liknande. Har du någon form av scenvana så kan även detta vara meriterande. Bor du i geografisk närhet till Vaxholm så kan det utgöra en fördel.
Utöver att ingå i vår guidepool och ta uppdrag på beställning finns även viss möjlighet att få arbeta på deltid efter ett fast schema varannan vecka under sommaren när museet har öppet för allmänheten. Eftersom vi har ett antal återkommande guider så kan detta inte säkert utlovas.
Tyvärr har vi inte möjlighet att svara alla som söker utan kommer enbart att kontakta dem som kallas till en arbetsintervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
E-post: info@vaxholmsfastning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan museiguide". Arbetsgivare Vaxholms Fästnings Museum AB (Svb)
185 99 VAXHOLM
