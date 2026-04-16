Murare sökes
Byggmetropol Göteborg AB / Murarjobb / Göteborg
2026-04-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Söker 4 personer med kunskaper inom Puts och Murning. Övriga kunskaper inom bygg, såsom måleri, snickeri och markarbeten är meriterande. Även språkkunskaper i Albanska är mycket meriterande.
Sökes till medelstort byggföretag i Göteborg.
Du får jobba med både stora och små projekt med trevliga arbetskamrater.
Vi jobbar med trygga långsiktiga kunder i och utanför Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-16
E-post: kontakt@byggmetropol.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Murare - Putsare sökes 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Byggmetropol Göteborg AB
(org.nr 559099-3860) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9857889