Munkegärdeskolan söker elevassistent
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2026-06-22
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Kungälvs kommun är en plats där vi tillsammans skapar värde i människors vardag. Vår vision visar riktningen framåt och våra ledord -mod, respekt och medskapande vägleder oss i hur vi arbetar varje dag. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!Publiceringsdatum2026-06-22Beskrivning
På Munkegärdeskolan är alla våra 411 elever i centrum. Vi arbetar utifrån kommunens ledord; mod, respekt och medskapande. Vi eftersträvar ett gott arbetsklimat som stimulerar elevernas motivation, ansvarstagande och lust att lära.
Vår skola är en 7-9 skola med en personalgrupp på cirka 45 personal. Vi har ett komplett elevhälsoteam bestående av skolledningen, specialpedagog, kurator, skolsköterska och skolpsykolog. Skolans SYV arbetar nära elevhälsoteamet och ger eleverna lotsning inför framtida val. Våra elever ska ges möjligheter att utveckla sitt bästa jag och få goda kunskaper för att bli trygga inför framtiden. Ett av våra fokusområden är undervisningskvalitet vilket vi arbetar med genom tydligare systematisering och analys av undervisning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi arbetar systematiskt för att arbetslagen samarbetar kring mentorskap, planering, bedömning, utvärdering och analys av resultatet som våra centrala delar.Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu elevassistent till elev på högstadiet på särskild visstidsanställning. Du kommer vara elevens hjälp i samtliga skolsammanhang och vardagliga rutiner. Du kommer arbeta tätt med arbetslag och elevassistentkollega. Du kommer få handledning och stöd av vår specialpedagog och central elevhälsa.Kvalifikationer
Vi söker dig som är har utbildning i AKK eller annan erfarenhet som anses vara likvärdig. Du har god kännedom om olika funktionsnedsättningar. Du har kunskaper inom sondmatning. Du har kunskaper av att hantera lyft, hjälpmedel kring lyft samt andra tekniska hjälpmedel. Du behöver ha en god kommunikativ förmåga så att du kan samarbeta väl med dina kollegor.
Du är flexibel och har förmågan att möta olika elever i olika typer av situationer och sammanhang. Du stöttar upp och hjälper till där det behövs, om det så är som vikarie eller med andra arbetsuppgifter. Du tar ett stort eget ansvar och ser vilka behov som finns i verksamheten.
Meriterande är erfarenhet av vårdyrke och/ eller speciallärare. Vissa lyft förekommer.
Varmt välkommen med din ansökan! Övrig information
Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
Registerkontroll genomförs för de tjänster där detta krävs enligt lag.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs Kommun
(org.nr 212000-1371), https://www.kungalv.se/arbete/lediga-jobb/
Ytterbyvägen 2 (visa karta
)
442 30 KUNGÄLV Arbetsplats
Kungälvs kommun, Bildning och Lärande Kontakt
Alexandra Johansson alexandra.johansson@skola.kungalv.se 0303238000 Jobbnummer
9971959