Munkedalsskolan söker pedagoger till fritidshem
Munkedals Kommun / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Munkedal Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Munkedal
2026-06-11
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Vill du jobba i den lilla kommunen med de stora möjligheterna?
Varmt välkommen till oss i Munkedals kommun!
Munkedals kommun ligger i norra Bohuslän mellan Oslo och Göteborg. Här möts skog, älv och hav, och avstånden är korta mellan människor och resultat. Hos oss arbetar du nära både kollegor och verksamhet, med möjlighet att påverka och göra skillnad i vardagen. Vi bygger vidare på det som redan är starkt och utvecklar det som gör att människor vill bo, leva och verka här. Utveckling skapas i samspel mellan invånare, företag, föreningsliv och kommun. Det innebär att du som medarbetare är med och driver förändring tillsammans med andra. Vi arbetar med människors välmående i fokus och för att Munkedals kommun ska vara en plats att trivas i och vilja rekommendera.
Kultur- och utbildningsförvaltningen vill erbjuda den utbildning, omsorg och inspiration som våra små och stora medborgare behöver genom livets olika utvecklingsskeden. Kultur och utbildningsförvaltningen består av två avdelningar - avdelning skola och avdelning förskola och kultur och fritid. I verksamheterna inom avdelning skola ingår alla skolformer från förskoleklass till vuxenutbildning samt elevhälsan. Avdelning förskola innefattas av kommunens alla förskolor och dagbarnvårdarna samt kultur och fritid bestående av bibliotek, kulturskolan och ung fritid.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du skapar trygghet och trivsel för våra elever?
Munkedalskolan är en F-6 skola med tillhörande fritidshem och belägen i centrala Munkedal. På vår skola arbetar engagerade och kunniga pedagoger utifrån tanken att alla elever är allas ansvar. Vår målsättning är att alla som arbetar eller studerar vid Munkedalsskolan ska se sig som en viktig kugge i hjulet och få de bästa förutsättningarna för att utvecklas. Alla elever ska få utveckla sin fulla potential mot målet, men vägen till målet kan se mycket olika ut. Som ett resultat av detta jobbar vi utifrån tesen att rättvist inte alltid behöver betyda att alla gör lika.
För att nå goda resultat både som elev och medarbetare ser vi trygghet, trivsel och känslan av att vara med och påverka som centrala ledord i allt vi gör och vi jobbar ständigt för att fortsätta utveckla dessa områden.
Beskrivning av arbetet
Som pedagog på Munkedalsskolans fritidshem arbetar du tillsammans med utbildade fritidspedagoger. Under ledning av lärare i fritidshem medverkar du i planering, genomförande och utvärdering av undervisning inom fritidshemmet. I rollen medverkar du till att elever involveras i fritidshemmets verksamhet och samverkar och kommunicerar med varje elev i gruppen samt vårdnadshavare och andra yrkeskategorier. Du känner till och följer verksamhetens gällande lagar, policys och rutiner samt dokumenterar i de verksamhetssystem som finns.
Under skoltid arbetar du tillsammans med utbildade lärare och är ett stöd för elever i behov av anpassningar. Publiceringsdatum2026-06-11Kvalifikationer
Vi söker dig som
har relevant utbildning för uppdraget; i första hand fritidsledarutbildning eller aktivitetsledare med gymnasial grundutbildning inom barn och fritid, men även annan utbildningsbakgrund kan bedömas likvärdig.
har erfarenhet av att arbeta på fritidshem.
framgångsrikt har arbetat med elever i behov av extra anpassningar (meriterande).
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och våra elever, och vi kommer att lägga stor vikt vid dem. Vi värdesätter din empatiska förmåga och att du bygger trygga relationer med våra elever. Du är självgående och tar ansvar för ditt arbete samt trivs i en miljö där gott samarbete och engagemang är naturliga delar i arbetsvardagen. Om du är trygg och lugn i din yrkesroll samt har ett varmt bemötande gentemot andra väntar ett givande uppdrag dig.
Vi erbjuder dig
en arbetsplats där engagerade och kunniga pedagoger arbetar för att varje dag skapa en verksamhet av högsta kvalitet.
en personalgrupp med hög trivsel och mycket gott samarbete.
Vi vill informera dig om
att utdrag från belastningsregister behöver uppvisas innan anställning.
att provanställning kan eventuellt komma att tillämpas för tjänsten.
För att bli aktuell för anställning krävs det att du vid intervjutillfället:
visar giltig ID-handling
vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis
har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd
vid behov uppvisar giltigt körkortstillstånd
vid behov uppvisar giltig yrkeslegitimation
Vid vissa tillsättningar:
görs säkerhetsprövning. Om du blir aktuell för en sådan tjänst krävs godkänd säkerhetsprövning.
görs legitimationskontroll via Socialstyrelsen eller Skolverket.
görs kontroll gentemot IVO:s register.
behöver du vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökanden med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Munkedals Kommun
(org.nr 212000-1330), http://www.munkedal.se
Centrumtorget 5 (visa karta
)
455 80 MUNKEDAL Arbetsplats
Kultur och utbildningsförvaltningen, Avdelning skola, Munkedalsskolan Kontakt
rektor
Charlotta Liljedahl charlotta.liljedahl@munkedal.se 0524-18240 Jobbnummer
9960305