Motviktstruckförare - Heltid
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2026-06-05
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Vi på Arena Personal söker en erfaren truckförare.
Arbetstiderna är rullande 3-skift och på heltid.
Vi söker dig som har minst 6-12 månaders erfarenhet av att köra Motviktstruck. Har du erfarenhet av arbete inom tillverkningsindustri är det ett plus. Mediterande om du har tidigare erfarenhet av någon typ av ledande befattning.
Som person är du praktiskt lagd, ordningsam och noggrann i utförandet av ditt arbete samt trivs med att arbeta i ett högt tempo. Tekniskt kunnande och intresse är av vikt och att du har en god fysik. Du är lättlärd, strukturerad och trivs med att arbeta både enskilt såväl som i team.
Truckkort och erfarenhet av att köra motviktstruck är ett krav.
Vi går igenom ansökningarna löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. . Som person är du praktiskt lagd, ordningsam och noggrann i utförandet av ditt arbete samt trivs med att arbeta i ett högt tempo. Tekniskt kunnande och intresse är av vikt och att du har en god fysik. Du är lättlärd, strukturerad och trivs med att arbeta både enskilt såväl som i team.
Start omgående!
Varmt välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-1770046-2039474". Arbetsgivare Arena Personal Sverige AB
(org.nr 556606-1916), https://karriar.arenapersonal.com
La Cours gata 4 (visa karta
)
252 31 HELSINGBORG Arbetsplats
Arena Personal Jobbnummer
9950804