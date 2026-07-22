Väktare till stationärt uppdrag i Stockholm
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2026-07-22
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Väktare till stationärt uppdrag i centrala Stockholm
Vill du arbeta i en internationell miljö där service, säkerhet och professionalism står i fokus? Nu söker vi engagerade och serviceinriktad väktare till ett stationärt uppdrag i centrala Stockholm.
Det här är en spännande möjlighet för dig som trivs med att möta människor, skapa trygghet och representera en verksamhet med höga krav på kvalitet och bemötande.Publiceringsdatum2026-07-22Om tjänsten
Som väktare är du en viktig del av den dagliga verksamheten. Du ansvarar för att välkomna besökare, hantera in- och utpasseringar samt bidra till en trygg och säker miljö för både gäster och personal. Du arbetar även nära kunden i säkerhetsfunktion och bistår i frågor som rör säkerhet och beredskap.
I rollen ingår bland annat:
Mottagande och registrering av besökare
Passerkontroll och administration av besöksflöden
Stöd till säkerhetsansvarig i säkerhetsrelaterade frågor
Hantering av larm, främst brandlarm
Daglig kontakt med besökare, personal och externa aktörer
Vem är du?
Vi söker dig som kombinerar ett professionellt säkerhetstänk med ett genuint intresse för service. Du är trygg i dig själv, har gott omdöme och agerar lugnt och lösningsorienterat även när situationer förändras snabbt.
Du har lätt för att skapa förtroende, är kommunikativ och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Vi tror att du:
Har ett starkt intresse för säkerhet och service
Är ansvarstagande, noggrann och pålitlig
Har ett professionellt och representativt bemötande
Är lösningsorienterad och flexibel
Trivs i en internationell och dynamisk arbetsmiljö
Har god samarbetsförmåga och tar egna initiativKvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:
Ha fullständig och giltig väktarutbildning (VU1 och VU2)
Vara godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag
Vara ostraffad, drogfri och ha ordnad ekonomi
Behärska svenska och engelska i tal och skrift flytande
Meriterande
Erfarenhet från reception, säkerhetsarbete eller liknande serviceinriktade roller
Utbildning som ordningsvakt eller skyddsvakt
Erfarenhet från internationella miljöer
Ytterligare språkkunskaper men Franska framför allt.Om företaget
Vår framgång bygger på långsiktiga relationer, hög kvalitet och ett genuint engagemang för både kunder och medarbetare. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker medarbetare som vill bidra till en trygg, professionell och välkomnande miljö.
Anställningen inleds med sex månaders provanställning. Lön enligt kollektivavtal. Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Känner du igen dig i beskrivningen? Välkommen med din ansökan innehållande CV och ett kort personligt brev där du berättar varför du är rätt person för rollen.
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tempest Security Sverige AB
(org.nr 556695-6552), https://www.tempestsecurity.com/
112 59 STOCKHOLM Kontakt
Rekryteringsansvarig
Joakim Orning joakim.orning@tempest.se Jobbnummer
10008777