Mötesvärd & receptionist 75%
2025-09-12
Receptionist/Mötesvärd 75% med goda chanser till 100% i framtiden.
Du vill möta dina gäster med ett stort leende, för service är det som du älskar.
Skogshem och Wijk erbjuder inte bara en inspirerande och vacker miljö som kombineras med sköna sängar och god mat, utan allt från stora event till mindre personliga möten, fester och aktiviteter. Våra kunder är här för att få en upplevelse tillsammans och vi vill skapa rätt förutsättningar för att de ska få ett lyckat möte.
Vi söker en person med sinne för och som prioriterar detaljer samt kan uppfylla våra kunders önskan och tillsammans med dina kollegor kan skapa den där gästupplevelsen i världsklass. Du har rätt känsla, inställning och kunskap att vägleda våra kunder genom ditt arbete. Vi strävar efter att de ska återvända till oss år efter år så vi försöker alltid göra det yttersta för att alla gäster skall vara nöjda med sin vistelse hos oss. Dina kollegor är ett gäng generösa, roliga och hårt arbetande personer som stöttar varandra och jobbar tätt tillsammans, därför vill vi även att du har den drivkraften och viljan att samarbeta. Vissa perioder har vi ett extra högt tryck på gäster och det finns stunder när det behövs ett extra par händer, då ser vi till att hugga i där det kan behövas för stunden, vilket till exempel kan vara att ställa i ordning en möteslokal eller gå ut med tallrikar i restaurangen.
Då ditt jobb till stor del kommer att bestå av att kommunicera med kunden är flytande svenska och goda kunskaper i engelska en förutsättning. Fler språk ger såklart en stjärna i kanten. Dina arbetsverktyg är dator samt telefon så där ska du ha vana och god kunskap förutom att du skall ha en god kommunikativ förmåga i relationen till människor.
En stor fördel är om du har några års erfarenhet från liknande arbete inom hotell/konferens och har arbetat med HotSoft eller liknande hotellbokningssystem tidigare men är inget krav.
Eftersom vi ligger mitt i den vackra naturen går här heller inte tunnelbanan var 10e min, vilket innebär att det är en fördel med körkort och egen bil.
Dina arbetsuppgifter blir följande:
• Allt förekommande dagligt receptions-/mötesarbete
• Att vara uppdaterad på teknik i konferenslokaler och allmänna utrymmen.
• Möblera lokaler och vara behjälplig med tekniken i lokalerna
• Ansvarig för renhållning och ordning av lobby- och receptionsytor
• Ständigt uppdatera checklistor för att säkerställa kvalité i leveransen i receptionen.
Vi tror att du som person:
• Gillar att bidra till kvalité i leveransen
• Prioriterar efterlevnad av rutiner
• Samarbete med andra avdelningar och kunna hjälpa till vid behov
• Inte se till problemen utan gillar att hjälpa till att lösa dem
• Har intresse för teknik och datorer
• Kanske gillar du sociala medier
Vi erbjuder dig både ett underbart gäng med härliga kollegor och en av de vackraste miljöerna att jobba i. En storslagen natur som bär upp alla våra årstider. Gillar du att träna kan vi servera dig fina möjligheter. Hos oss är man aldrig fullärd och det gillar vi, utbildning och utveckling uppmuntras.
Tjänsten är deltid ca 75 % med goda chanser till 100% i framtiden. Arbetstiden är enligt överenskommet schema, i första hand vardagar där ett par kvällar ingår, men även vissa helger.
Tillträde snarast. Uttagning sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
E-post: personal@skogshem-wijk.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mötesvärd & reception". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556206-8022), https://skogshem-wijk.com/om-oss/lediga-tjanster/
181 24 LIDINGÖ Kontakt
Hotellchef
Petra Peltonen petra.peltonen@skogshem-wijk.com 08-7314245 Jobbnummer
9507154