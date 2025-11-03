Mötesbokare till Technologica
2025-11-03
Technologica levererar kompletta IT-as-a-Service-lösningar till företag. De erbjuder allt från klient- och serverlösningar, nätverk, telefoni och print till cybersäkerhet och servicedesk.
Genom att samla allt under ett tak kan de ge sina kunder en helhetslösning där drift, support och säkerhet fungerar sömlöst tillsammans. Det innebär att kunderna kan fokusera på sin kärnverksamhet medan Technologica ser till att IT-infrastrukturen är tillgänglig, uppdaterad och trygg - varje dag.
De arbetar långsiktigt med sina kunder och anpassar lösningarna efter behov och tillväxt. Oavsett om det handlar om en mindre organisation eller ett större bolag skapar de en skalbar och framtidssäker IT-miljö.
Rollen som mötesbokare
Som mötesbokare hos Technologica blir du en viktig länk mellan marknad / sälj och kund. Din uppgift är att skapa och boka kvalificerade kundmöten hos potentiella företagskunder, med fokus på våra erbjudanden inom IT-tjänster: klienter, servrar, nätverk, telefoni, säkerhet med mera.
Identifiera nya företagskunder och prospektera via telefon, e-post och digitala kanaler
Boka möten för säljavdelningen med intressenter inom beslutsfattande roller
Samarbeta med säljteam och teknisk support för att säkerställa att mötena är väl förberedda
Följ upp och rapportera aktivitetsnivåer och pipeline i CRM-systemet Vainu
Bidra med feedback från kundmöten för att förbättra vår pitch och erbjudandenProfil
Du har erfarenhet av mötesbokning, teleförsäljning eller liknande inledande säljarbete
Förmåga att kommunicera tydligt och professionellt över telefon och digitala kanaler
God förståelse för IT-branscher eller vilja att lära dig snabbt vad deras olika tjänster handlar om (nätverk, säkerhet, telefoni etc.)
Driven, självgående och strukturerad
Flytande svenska och goda kunskaper i engelska
De erbjuder
Jobba nära sälj- och teknikteam i ett företag med bred IT-portfölj
Bra introduktion och stöd
Fast lön + provision
Hybrid arbetsplats
Goda utvecklingsmöjligheter inom företaget
Placeringsort: Södertälje och/eller hybrid
Du får även möjlighet att delta i en 1-årig säljutbildning med Mikael Arndt, inklusive 25 diplomerande kurser i försäljning och liveföreläsningar varje vecka. Du har också chansen att delta i Sveriges största säljevent på Oscarsteatern och en 2-dagars säljutbildning på plats i Stockholm för att utvecklas ännu mer som säljare.
I denna rekrytering samarbetar Technologica med rekryteringsföretaget Saleshub. Har du frågor eller funderingar kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på ananda.granfelt@saleshub.se
