Mötesbokare till RustaboSvesol
2026-02-23
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
Vi på RustaboSvesol söker efter mötesbokare som vill vara med på vår tillväxtresa.
Vill du vara med i ett familjärt företag som har kunden i fokus och vara en del av ett team där alla trivs? Då är du rätt för oss! Vi tar ansvar, har högt i tak och utvecklas tillsammans!
Bli en del av tillväxtresan på RustaboSvesol
Rustabo säljer takbyten och vi är det mest prisvärda alternativet på marknaden. "Vi tror på att förändra marknaden genom att tänka annorlunda." Rustabo har sitt ursprung i Dalarna med hantverkstradition och kunskap om byggnation som funnits i många generationer.
Svesol har över 25 års erfarenhet & kunskap av solenergi och med det är vi bland de bästa i Sverige på solceller, batterier och solfångare. Vi bygger effektiva solcells- och batterianläggningar för problemfri drift, bästa livslängd och högsta säkerhet enligt Svesols installationsstandard.
Att arbeta som mötesbokare på RustaboSvesol ger dig möjligheten till utveckling i ett av Sveriges ledande företag inom sitt område. Du kommer att bli en viktig del av vårt säljteam och jobba nära våra säljare & rådgivare. Du ansvarar för att hitta potentiella kunder via telefon och att boka möten med våra säljare & rådgivare.
Detta är en ny funktion som byggs upp hos oss och därför ges du stora möjligheter att få vara med och påverka tjänstens utformning och bygga något nytt från grunden. Det finns även stora möjligheter att fortsätta utvecklas inom företaget. Du får vara med och själv planera och strukturera dina arbetsdagar för att leverera överenskomna resultat.
Ansvar
Vår värdering är lika enkel som tydlig:
ANSVAR i varje led ger trygga medarbetare och nöjda kunder.
ANSVAR innebär att varje medarbetare hos oss tar sitt ansvar på sitt avgränsade område. Detta leder till att vi tillsammans tar ansvar på alla delar för kunden, leverantörer, samarbetspartners och varandra.
Vi söker dig som har en stark drivkraft och som gillar att jobba med människor och skapa nya kontakter. Du vill utvecklas, utmanas och viktigast av allt, ha kul på jobbet! Som person ska du vara positiv, målinriktad och ansvarstagande.
Eftersom vi internutbildar dig och mer ser på dig som person än dina meriter så ställer vi inte krav på någon formell utbildning. Tidigare erfarenehet från mötesbokning är dock ett krav. Har du dessutom tidigare erfarenhet från mötesbokning inom samma bransch är det starkt meriterande. Det ges stora möjligheter för personlig utveckling, både som individ och säljare och du kommer att aktivt coachas och ledas av vår försäljningschef.
Stor vikt kommer läggas på personliga egenskaper i rekryteringsprocessen. Vi ser dock följande egenskaper som en förutsättning:
Tidigare erfarenhet av mötesbokning
Grundläggande datorvana
Flytande språkkunskaper i Svenska, både tal och skrift
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar provanställning. Vi genomför intervjuer löpande - vänta därför inte med din ansökan!
I inledningen av anställningen kommer placering att vara på företagets kontor i Borlänge men senare kommer det finnas möjlighet till en hybridplacering för att kombinera placering på kontoret med att även jobba hemifrån.
Ansök via mail till jobbansokan@rustabo.se
och bifoga CV och personligt brev. Märk ansökan med "Mötesbokare".
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Fredrik Rosenqvist, Försäljningschef, via fredrik.rosenqvist@rustabo.se
eller 010-211 51 06.
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
E-post: jobbansokan@rustabo.se Arbetsgivarens referens
(org.nr 559116-6060)
Cirkelgatan 16, port 14 (visa karta
Försäljningschef
Fredrik Rosenqvist fredrik.rosenqvist@rustabo.se 010-211 51 06 Jobbnummer
