Mötesbokare till Clinvvo
Academic Work Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-11-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bygga upp ett bolag som kombinerar banbrytande AI-teknologi med klinisk expertis? Clinvvo söker nu en nyfiken och målinriktad mötesbokare som vill ta första steget in i techvärlden och samtidigt göra skillnad i vården. Här får du chansen att bli en del av ett snabbväxande HealthTech-bolag med högt tempo, stark entreprenörsanda och stora ambitioner.
OM TJÄNSTEN
Clinvvo har utvecklat en AI-driven SaaS-plattform som hjälper vårdgivare att digitalisera sin vård under eget varumärke med förbättrade arbetsflöden, nöjdare patienter och lägre kostnader som resultat. Nu söker vi dig som vill vara med och boka in möten med beslutsfattare inom vården och därmed lägga grunden för affärer som gör verklig skillnad.
Du kommer att arbeta nära bolagets säljteam och få möjlighet att utveckla din kommunikativa förmåga, bygga nätverk inom vårdsektorn och få insyn i hur försäljning inom tech och e-hälsa fungerar i praktiken.
Clinvvo genomgår just nu en spännande investeringsrunda och för dig som visar engagemang och levererar goda resultat finns även möjlighet att långsiktigt växa och utvecklas inom bolaget. Om du tycker att detta låter intressant men söker en roll på heltid, in och kika här Sales Executive till AI-drivna Clinvvo
Du erbjuds
• Möjlighet att bli en nyckelperson i ett bolag i tidig tillväxtfas
• Ett flexibelt deltidsjobb som går att kombinera med studier eller annan sysselsättning
• Erfarenhet från ett av de hetaste områdena just nu - AI och digital vård
• Stöttning från ett engagerat team med högt tempo och stark entreprenörsanda
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-11-01Dina arbetsuppgifter
• Prospektera nya affärsmöjligheter genom att identifiera relevanta vårdgivare
• Kontakta leads via telefon och mail med syfte att boka in kvalificerade möten
• Samarbeta med säljteamet för att säkerställa hög kvalitet i mötesbokningen
• Bidra med insikter från samtal som kan påverka affärsstrategi och produktutveckling
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar på eftergymnasialnivå gärna inom ekonomi, företagsekonomi eller sälj samt har minst ett år kvar av dina studier. Alternativt har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%.
• Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Är kommunikativ, strukturerad och har ett affärsintresse
• Trivs med att ta kontakt med nya människor och bygga relationer
Tidigare erfarenhet av kundkontakt, försäljning eller mötesbokning är meriterande men det viktigaste är din nyfikenhet och vilja att utvecklas.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Driven
• Service minded
• Kreativ
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett Cv. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, detta kan till exempel vara studier eller en annan anställning. (t. ex. studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande). Varaktighet, arbetstid, etc.
Deltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15115498". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9584206