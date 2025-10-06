Mötesbokare inom B2B
Anrep Sales AB / Kundservicejobb / Kalmar
2025-10-06
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
Publiceringsdatum2025-10-06Om företaget
Anrep Sales AB är ett företag som har sitt säte i Kalmar och är en del av Easypartner koncernen.
Vi har en härlig arbetsmiljö och ett team som jobbar hårt och har roligt tillsammans. Vi är i en expansiv fas och söker nu rätt personer för att fortsätta utveckla och växa företaget. Vi arbetar med försäljning av abonnemang från ledande operatörer som Tele2, Telia, Telenor och Tre. Utöver detta erbjuder vi körjournaler, hemsidor, digital marknadsföring och kassasystem.Om tjänsten
Vi söker nu en mötesbokare till en flexibel deltidsanställning, ca 10-20 timmar per vecka. Tjänsten är provisionsbaserad, vilket innebär att din ersättning styrs av de resultat du levererar. Som mötesbokare hos oss kommer du att vara en viktig länk i vår försäljningsprocess och ha en central roll i att boka in möten för vårt säljteam.Dina arbetsuppgifter
Kontakta potentiella kunder via telefon och e-post
Boka möten för vårt säljteam
Bygga och underhålla kundrelationer
Arbeta med att uppdatera och följa upp kunddatabasen
Aktivt bidra till att skapa nya affärsmöjligheter
Vi söker dig som:
Är självständig, driven och gillar att ta egna initiativ
Trivs med att skapa relationer och kommunicera med olika typer av människor
Har en positiv inställning och ett stort engagemang för att skapa resultat
Har god datorvana och kan hantera olika digitala verktyg
Meriterande om du har erfarenhet av försäljning eller mötesbokning.
Vad vi erbjuder:
Provisionsbaserad lön (du har möjlighet att påverka din egen inkomst!)
Flexibel deltidsanställning (ca 10-20 timmar per vecka)
Ett roligt och engagerat team
Möjlighet att arbeta hemifrån eller från vårt kontor
En chans att vara med och utveckla företaget tillsammans med ossSå ansöker du
Är du en driven person som gillar att skapa resultat och vill vara en del av vårt härliga team? Skicka din ansökan och CV till daniel.nordin@easypartner.se
och skriv ''mötesbokare'' i ämnes raden, Vi går igenom ansökningar löpande, så tveka inte att ansöka redan idag!
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
E-post: daniel.nordin@easypartner.se Arbetsgivare Anrep Sales AB
(org.nr 559462-1319)
Torsåsgatan 5 (visa karta
)
392 39 KALMAR Jobbnummer
9542070