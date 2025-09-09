Mötesbokare Heltid
2025-09-09
Trivs du med att prata med människor och vill ha ett jobb där din insats verkligen räknas. Då kan det här vara något för dig. Sök tjänsten som mötesbokare hos oss på Mediahjälpen i Växjö.
Vi söker nu 2 stycken mötesbokare som ska jobba med mötesbokning till vårt kontor i Växjö.
Vi tror att du som ska klara av rollen som mötebokare hos oss besitter följande grundkvaliteter:
Är kreativ
Är öppen för utveckling
Är målinriktad och envis
Tar egna initiativ
Trivs att jobba i ett högt tempo
Är prestigelös
Drivs av hög provision
Vi söker inte dig med flest meriter eller längst CV. Framför allt tror vi att du har ett gott sinne för affärer.Publiceringsdatum2025-09-09Dina arbetsuppgifter
Att via telefon ringa små och medelstora företag i Sverige genom att boka möten till våra befintliga säljare så att de i sin tur kan sälja våra tjänster i form av Google Annonser, SEO, Hemsidor och mycket mer.
Du bokar säljer möten eller tar fram idéer på egen hand, tillsammans med kollegor eller med närmsta chef. Det gemensamma målet är att hitta nya spännande kunder till byrån och knyta dem affärer som gynnar oss och våra kunder.
I din portfölj har du bland annat hemsidor, placeringar på Google ( SEO, Sökmotoroptimering, Google Ads ) att sälja till små och medelstora företag som har behov av att synas på Google / Internet.
Vad erbjuder vi dig?
Utöver en mindre fast lön så har du även möjligheter till hög provision och bonusar.
Dessutom erbjuder vi dig:
Personlig- och yrkesmässig utveckling
Dator, mobil och de verktygen som krävs för tjänsten
Motiverande prestationsbaserade tävlingar
Möjlighet att växa inom bolaget då vi expanderar i rask takt
Hög provision från första mötet!
Hur söker du då tjänsten?
Du söker tjänsten genom att sända oss CV och ett personligt brev där du beskriver vad som gör dig rätt för tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
E-post: Bezz@mediahjalpen.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mötebokare Växjö". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mediahjälpen Sverige AB
(org.nr 556942-5548)
Deltavägen 10 (visa karta
)
352 36 VÄXJÖ Kontakt
VD
Bezz Ahmadi bezz@mediahjalpen.com 0700831065 Jobbnummer
9500821