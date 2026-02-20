Mötesbokare
2026-02-20
Jobbet gäller de som bor i Stockholmsområdet.
Vill du tjäna bra med pengar och samtidigt ha väldigt kul på jobbet? Vi söker en ambitiös person till ett jobb som mötesbokare till besiktning av hustak för en takfirma.
Tjänsterna är både heltidstjänst och i viss mån deltid. Du kan t ex vara student.
Vill du utvecklas inom kommunikation men också få en djupare förståelse för att göra affärer så är detta rätt arbetsplats för dig!
Du kommer komma in i en organisation där man kan gå långt och utvecklingsmöjligheterna oändliga. Skicka in din ansökan idag så kan jag berätta mer!
Krav Du ska ha jobbat med mötesbokning
Fast lön enligt kollektivavtals riktlinjer

Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: info@nicatak.se
Detta är ett heltidsjobb.

Nica Tak Entreprenad AB
(org.nr 559059-1839)
