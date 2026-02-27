Mopedbud (am-Körkort) Prioritaire Sthlm AB
2026-02-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Stockholm
Heltid
Prioritaire STHLM AB söker nu ett serviceinriktat och ansvarsfullt mopedbud till vår verksamhet i Stockholm.
Vi är ett etablerat bud- och transportföretag med höga krav på service, kvalitet och professionalism. Nu förstärker vi teamet och söker dig som vill arbeta i ett aktivt och självständigt yrke där du är en viktig del av vår leverans mot kund.Publiceringsdatum2026-02-27Om tjänsten
Som mopedbud ansvarar du för upphämtning och leverans av paket, dokument och andra försändelser inom Stockholm.
Arbetet innebär daglig kundkontakt och du är en viktig representant för företaget. Du arbetar självständigt men ingår i ett team med tydlig struktur och kommunikation.
Du kommer att köra en eldriven moped från Cake, vilket innebär ett modernt, tyst och miljövänligt arbetsfordon.Dina arbetsuppgifter
Upphämtning och leverans av gods enligt körschema
Säker lastning och hantering av försändelser
Daglig kundkontakt med fokus på hög service
Ansvara för fordonets skötsel och daglig tillsyn
Kvalifikationer (krav)
AM-körkort (obligatoriskt
God svenska i tal
God fysisk förmåga
Ansvarstagande och punktlig
Meriterande
Tidigare erfarenhet av bud- eller transportarbete
Lokalkännedom i Stockholm
Vana från serviceyrkenDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Serviceinriktad
Noggrann och strukturerad
Självständig
Lösningsorienterad
Professionell i ditt kundbemötande
Om anställningen
Heltid
Arbetstider: vardagar kl. 09:00-18:00
Provanställning kan komma att tillämpas
Tillträde enligt överenskommelse
Om Prioritaire STHLM AB
Prioritaire är ett modernt budföretag med starkt fokus på kvalitet, struktur och professionellt kundbemötande. Vi arbetar med företag över hela Stockholm och levererar allt från expressbud till specialuppdrag.
Ansökan skickas med CV och en kort personlig presentation.
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: rekrytering@prioritaire.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MOPEDBUD". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prioritaire Sthlm AB
(org.nr 556843-7239)
Adlerbethsgatan 21 (visa karta
)
112 55 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9768132