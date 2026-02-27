Montörer till Värnamo
Din väg till spännande möjligheter börjar här! Nu söker vi dig som vill arbeta som montör på ett innovativt och framgångsrikt företag inom tillverkningsindustrin i Värnamo!
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Oavsett vilken tjänst eller bransch ditt hjärta klappar lite extra för kan vi hjälpa dig att hitta ett jobb som passar dig, antingen som anställd hos oss eller genom att du blir rekryterad till företag vi samarbetar med. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig. Bli en del av oss som montör i Värnamo! Publiceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
Det här jobbet innebär att du kommer att arbeta med att montera olika typer av detaljer. Ofta arbetar man på stationer där man följer både ritningar och instruktioner. Vidare kan det även ingå att avsyna och kvalitetssäkra produkterna. Arbetet är varierande och du kommer både arbeta självständigt och i grupp med kollegor.
Vem kommer att trivas med rollen?
Du är en fixare som ser lösningar istället för hinder. Det är av yttersta vikt att du är noggrann, ansvarstagande och ordningsam så att arbetet alltid blir ordentligt utfört. Du är en lagspelare som trivs med att samarbeta med andra samtidigt som du kan arbeta under eget ansvar. Vidare gillar du att arbeta under högt tempo och trivs med att ha många bollar i luften. Om du har erfarenhet av montering och arbetat med lödning ser vi det som meriterande men din vilja och arbetsmoral att lära dig nya saker är det viktigaste.
Övrig information
Placeringsort: VärnamoArbetstid: Ständigt skift, antingen dag eller kväll. Men andra arbetstider kan förekomma.Tillsättning: Snarast eller enligt överenskommelse
Vad händer när du har sökt tjänsten?
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning.
Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Läs gärna mer och ansök via www.onepartnergroup.se.
För ytterligare frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Ida Syrén på ida.syren@onepartnergroup.se
