Montörer till försvarsindustrin
Konsultia AB / Fordonsmontörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla fordonsmontörsjobb i Örnsköldsvik
2026-07-02
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
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, Nordmaling
, Kramfors
, Sollefteå
, Härnösand
eller i hela Sverige
Om kundföretaget
Vi söker nu montörer som vill arbeta inom försvarsindustrin! Företaget levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar och säkerhet. Publiceringsdatum2026-07-02Arbetsuppgifter
I arbetet som montör kommer du att vara delaktig i att detaljmontera och slutmontera högteknologiska komponenter och delsystem i stridsfordon. Arbetet ställer höga krav på precision, kvalitet och fackmannamässigt arbetssätt och utförs efter ett fastställt tillverkningsunderlag, underlagen kan vara både utskrivna och digitala. Du ansvarar tillsammans med dina kollegor för att säkerställa att planerad produktionstakt hålls. Du kommer att ha många interna kontaktytor och du får en unik kompetens inom fordonen som tillverkas.Profil
Vi ser gärna att du har gått gymnasieutbildning som t ex. fordonsmekaniker alternativt annan praktisk utbildning. Du kan även ha fått dessa kunskaper genom tidigare arbetslivserfarenheter. Eller är du en person som helt enkelt bara gillar att skruva!
Som person har du ett driv och är villig att lära, du är lösningsfokuserad och ansvarsfull, och anser att kvalité är viktigt för dig. Vidare är du noggrann, strukturerad och vill lämna ifrån dig ett väl utfört arbete. Du är en schysst kollega som tycker om att arbeta tillsammans med andra i team men kan också arbeta självständigt.
Övrig information
Du blir anställd av Konsultia och tillbringar dina arbetsdagar hos vår kund som är belägen centralt i Örnsköldsvik. Uppdragen tillsätts löpande och är långsiktiga, möjlighet till en fast anställning hos kundföretaget i framtiden finnas.
Eftersom kunden arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från deras kunder, så måste alla som arbetar på företaget genomgå säkerhetskontroll och drogtest inför anställning, eventuell medicinsk kontroll kan också krävas.
Tjänsterna är på heltid och arbetstiderna förlagd dagtid 7-16 med möjlighet till flex.
Då det är semestertider kommer ingen återkoppling att ske förrän i augusti. Om företaget
Konsultia är specialister på bemanning och rekrytering som för svensk industri framåt. Vi är engagerade, kundfokuserade och hittar guldkorn som andra missar.
Genom åren har Konsultia rekryterat tusentals medarbetare som både vuxit och utvecklats. En del har erfarenhet sedan tidigare men många har också kommit från andra håll och vågat prova sina vingar i en ny bransch. Vi är övertygade om att industrin har något för de flesta och att människor växer med rätt förutsättningar – bara viljan finns.
Konsultia erbjuder:
Schyssta villkor: Kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, sjuklön, pension, försäkringar, friskvårdsbidrag och företagshälsovård.
Trygghet: Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Utvecklingsmöjligheter: Vi arbetar med många stora och välkända industriföretag.
I vår senaste medarbetarundersökning (2025) fick vi 4,3 på skala 1–5 i helhetsbetyg av våra konsulter.
Vår verksamhet finns över hela Sverige – läs mer om oss på www.konsultia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), https://konsultia.se/
Centralesplanaden 20D (visa karta
)
891 34 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
Konsultia Kontakt
Lisa Nordqvist lisa@konsultia.se Jobbnummer
9988926