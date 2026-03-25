Montörer | Tawi Kungsbacka | Heltid
2026-03-25
Är du en noggrann och kvalitetsmedveten montör som trivs med finmontering i en strukturerad produktionsmiljö? Vi på Manpower söker nu engagerade konsulter till ett uppdrag hos Tawi i Kungsbacka. Här får du möjlighet att arbeta med tekniska produkter i ett sammansvetsat produktionsteam där kvalitet, förbättringsarbete och samarbete står i fokus. Låter det intressant? Varmt välkommen med din ansökan!
Ort: Kungsbacka
Start: Omgående
Uppdragslängd: Konsultuppdrag på 6 månader (visstid) med eventuell möjlighet till förlängning
Om jobbet
Som montör hos Tawi arbetar du med montering av komponenter och produkter enligt ritningar, instruktioner och gällande kvalitetskrav. Rollen innebär ett noggrant och ansvarsfullt arbete där du följer daglig planering och produktionsordrar samt dokumenterar ditt arbete i relevanta system.
Du blir en viktig del av produktionsteamet och förväntas bidra både till det dagliga produktionsflödet och till avdelningens kontinuerliga förbättringsarbete.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter:
Utföra finmontering av komponenter och produkter enligt ritningar, instruktioner och standarder
Följa daglig planering och produktionsordrar samt registrera utfört arbete i system
Genomföra enklare justeringar och funktionskontroller av monterade produkter
Säkerställa att rätt material används och att monteringen uppfyller kvalitetskrav och specifikationer
Rapportera avvikelser, fel och kvalitetsbrister till Team Leader samt bidra till rotorsaksanalys och korrigerande åtgärder
Bidra till ordning och reda på arbetsplatsen enligt 5S samt följa säkerhets- och arbetsmiljörutiner
Delta aktivt i förbättringsarbete, exempelvis genom förslag på effektiviseringar och kvalitetsförbättringar
Bidra till att produktionsteamet når sina dagliga mål gällande volym, kvalitet och leveransprecision
Utveckla din egen kompetens för att öka flexibiliteten i teamet och stödja kompetensmatrisen
Samarbeta med andra avdelningar med fokus på gemensamma mål och god kommunikation
Den vi söker
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är noggrann, kvalitetsmedveten och arbetar strukturerat i ditt dagliga arbete. Du har förmåga att arbeta självständigt inom givna ramar och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Samtidigt är du en lagspelare med god samarbetsförmåga och en vilja att bidra till ett positivt och professionellt arbetsklimat.
Vi ser att du har:
Erfarenhet av monteringsarbete, gärna från tillverkande industri och finmontering av tekniska produkter
Praktisk vana av att arbeta efter ritningar, arbetsinstruktioner och standardiserade arbetssätt
God förståelse för kvalitetskrav samt noggrann dokumentation i produktion
Grundläggande datorvana, exempelvis för registrering i produktions- eller ERP-system
Körkort och tillgång till bil
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande:
Kunskaper i engelska
Erfarenhet av elmontage eller arbete med elektriska komponenter
Giltigt truckkort
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Hur söker jag jobbet?
Det är väldigt enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Agnes Halvardson via e-post: agnes.halvardson@manpower.se
.
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Så ansöker du
