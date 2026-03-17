Montörer sökes till kund utanför Jönköping
2026-03-17
Är du praktiskt lagd, gillar att arbeta med händerna och trivs i en industrimiljö där kvalitet och lagarbete står i fokus? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
Vi på Montico söker nu montörer till vår kund strax utanför Jönköping med start i april.
Vi erbjuder: En trygg anställning via Montico, en arbetsplats med god gemenskap och fokus på kvalitet och möjlighet att utvecklas inom produktion och montering.
Skicka in din ansökan redan idag - vi arbetar med löpande urval!
Tjänsten startar i april.Publiceringsdatum2026-03-17Om tjänsten
Som montör får du en viktig roll i produktionen och arbetar tillsammans med kollegor för att säkerställa att monteringen sker effektivt och med hög kvalitet. Du får en introduktion på plats och blir en del av ett team som stöttar och hjälper varandra i vardagen.Dina arbetsuppgifter
• Montera komponenter enligt ritning och instruktioner
• Säkerställa att arbetet följer kvalitets- och säkerhetskrav
• Genomföra enklare kontroller och rapportera avvikelser
• Bidra till ett gott samarbete och en positiv arbetsmiljö
Arbetet är förlagt på tvåskift.
Vi söker dig som
• Är ansvarstagande, noggrann och har lätt för att samarbeta
• Trivs i en praktisk roll och tar initiativ när du ser förbättringsmöjligheter
• Är positiv, engagerad och ser dig själv som en schysst kollega
Vi tror att du har:
• Erfarenhet från industri, produktion eller montering
• God problemlösningsförmåga och ett kvalitetsmedvetet arbetssätt
• Förmåga att arbeta både i team och självständigt
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Bil och körkort är ett krav, truckkort är meriterande. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "11234". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico Hr Partner AB
(org.nr 556580-6741), http://www.montico.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Montico HR Partner AB Kontakt
Dejan Rajcevski dejan.rajcevski@montico.se 036-173331 Jobbnummer
9802559