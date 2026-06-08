Montörer/snickare för omgående start!
Flodin Rekrytering & Bemanning AB / Montörsjobb / Jönköping Visa alla montörsjobb i Jönköping
2026-06-08
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Flodin Rekrytering & Bemanning AB i Jönköping
, Habo
, Vaggeryd
, Nässjö
, Ulricehamn
eller i hela Sverige
För uppdrag hos kund söker vi montörer/snickare med något års erfarenhet. För rollen krävs att du är driven, praktiskt lagd och kan hantera verktyg. Arbetstiden är dagtid.
Vi vill att du har tidigare erfarenhet som montör eller snickare och att du har ett intresse för produktion. Har du träutbildning eller erfarenhet inom träindustrin är det meriterande.
Svenska i tal och skrift är ett krav för att förstå arbetsuppgifterna.
Uppdraget startar omgående så du måste kunna börja direkt..
Om dig
För att trivas i rollen så ser vi att du är driven och flexibel. Du är en person som gärna hjälper till och förstår vikten av att utföra ett bra arbete med hög kvalité. Du har en yrkesstolthet och vet att du är bra på det du gör.
Om Flodin
Som konsult hos oss på Flodin AB arbetar du ute hos vår kund men du är anställd hos oss. Du erbjuds samma förutsättningar och möjligheter som kundens egna anställda och följer bemanningsavtalet.
Vi på Flodin AB strävar efter att erbjuda dig karriärmöjligheter som är stimulerande och för dig framåt i arbetslivet.
Vid ett välutfört arbete finns goda förutsättningar till fast anställning hos Flodin eller hos vår kund.
Flodin Rekrytering & Bemanning är ett erfaret rekryterings- och bemanningsföretag. Vi jobbar lokalt för att nå den bästa matchningen när företag har ett rekryteringsbehov. Vår flexibilitet och framåtanda leder oss starkt mot vårt mål, som är att bli det självklara valet för företag som behöver personalförstärkning – och för dig som vill gå vidare i din karriär. Läs mer på www.flodinab.se
För mer information om denna tjänst kontakta Simon Ekman på mail: simon@flodinab.se
Vi arbetar löpande med urvalsprocessen, så vänta inte med att ansöka då tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökan via mail.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flodin Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559022-7848)
Österängsvägen 2 A (visa karta
)
554 63 JÖNKÖPING Jobbnummer
9951903