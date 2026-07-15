Montörer
LN Personal AB / Montörsjobb / Göteborg Visa alla montörsjobb i Göteborg
2026-07-15
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, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Är du en praktiskt person och trivs med att arbeta i en produktionsmiljö? Då kan det här vara rätt tjänst för dig!
Vi söker kvalitetsmedvetna montörer inför kommande uppdrag hos våra samarbetspartners i Göteborgstrakten. Arbetet är förlagt i en verkstads-/produktionsmiljö och dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av att montera, installera och serva olika typer av produkter. Det kan handla om produkter i plåt, plast, trä med mera. Utöver montaget kan det även förekomma kvalitetskontroller och packning av färdiga produkter. Arbetet kan variera mellan manuell och automatisk montering.
Start: Löpande, baserat på våra samarbetspartners behov – ansök redan idag!
Ort: Göteborg med kranskommuner
Omfattning: Heltid, dagtid
Anställningsform: Initialt är det ett konsultuppdrag, men för rätt person kan det leda till fast anställning. Förutsatt att allting fungerar bra. Publiceringsdatum2026-07-15Profil
Krav:
• Flytande svenska i tal och skrift
• Erfarenhet av montering minst 6 månader.
Meriterande:
• Truckkort A+B
• Körkort B och tillgång till bil
För att vara aktuell för tjänsten söker vi dig som arbetar med stor ansvarskänsla och egen drivkraft. Du är arbetsam och trivs med att arbeta i team. Då monteringen till största del sker manuellt är det viktigt att ha ett kvalitetsmässigt tänk för att leverera en felfri slutprodukt. Arbetet sker både självständigt och i samarbete med kollegor, så det är av stor vikt att man är en lagspelare och besitter ett hjälpsamt arbetssätt. Våra samarbetspartners strävar efter en jämn könsfördelning och ser gärna kvinnliga som manliga sökande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering.
Om LN Personal AB
LN Personal är ditt lokala val av bemannings- och rekryteringsföretag vid ett ökat personalbehov. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag, anslutna till Almega och med kollektivavtal som garanterar att du får rätt lön, försäkringar och arbetsvillkor. Vi finns lokalt i Västsverige och samarbetar med attraktiva arbetsgivare inom flera olika branscher.
Mitt i prick är vårt motto och med det menar vi att vi matchar rätt person till rätt plats i rätt tid. Detta uppnår vi genom egna erfarenheter från många olika tjänsteområden och att vi lägger ett stort personligt engagemang i varje enskild kontakt med såväl kunder som konsulter för att bygga långsiktiga och hållbara relationer.Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare LN Personal AB
(org.nr 556646-3591)
Victor Hasselblads gata 9A (visa karta
)
421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
LN Personal Kontakt
Fannie Edvardsson fannie@lnpersonal.se Jobbnummer
10003475