Montörer
2025-10-02
Montörer
Embtec söker nu reparatör till vår anläggning i Stenkullen. Du kommer att arbeta med reparation och underhåll av industri emballage. Arbetet är till viss del fysiskt krävande då ett större antal emballage hanteras varje dag. Du ska arbeta på ett noggrant sätt och det är viktigt att du har blicken och känslan för att arbetet är korrekt utfört. Du ska ha intresse för att göra kunden nöjd.
Vi värdesätter att du har verkstadsvaran och är allmänt händig. Det är en självklarhet att du bidrar med positiv energi och hög arbetsmoral. Du blir en viktig kugge i verksamheten och vi lägger stor vikt vid att man passar bra in i gruppen både kompetensmässigt och som person.
Embtec AB är ett modernt serviceföretag som brinner för hållbarhet och miljö. Företaget sysselsätter idag ca50 medarbetare som arbetar med nytillverkning, reparationer och underhåll av industri emballage. Embtec finns på flera orter med huvudkontor i Stenkullen.
Embtec utgår ifrån en cirkulär affärsmodell, där ambitionen är att ta tillvara och återföra redan producerade produkter i ett kretsloppstänk. Vi arbetar aktivt med hållbarhet genom reparationer, återanvändning och återvinning. Naturligtvis är vi kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015 och miljöcertifierade enligt ISO 14001:201 och arbetar enligt ISO 45001:2018 för arbetsmiljö.
Vi värdesätter en jämn köns- och åldersfördelning samt etnisk och kulturell mångfald. Det skapar trivsel och kvalitet för våra kunder och för dig som anställd.
Önskvärda kvalifikationer och erfarenheter:
• Teknisk förståelse (praktiskt lagd)
• Arbetslivserfarenhet som verkstadsarbetare
• Datorvana, vi loggar reparationer digitalt
• Goda kunskaper i svenska
• Truckkort är krav
• Traverskort eller andra certifikat är meriterande
Vi rekryterar löpande så in och sök idag!
Till rekryteringskonsulter, annonssäljare etc. Vi sköter vår rekrytering själva samt var vi annonserar. Vi undanber oss därför kontakt från försäljare i dessa frågor.
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
E-post: niklas.lind@embtec.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Reparatör Stenkullen". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Embtec AB
(org.nr 556337-6481)
443 61 STENKULLEN Jobbnummer
