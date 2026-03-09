Montör till Storfors!
Vill du bli del av en stimulerande arbetsplats där värderingarna delaktighet, samarbete, engagemang och kamratskap lägger grunden för arbetet? Vår kund är en komplett legotillverkare som jobbar med mekanisk tillverkning och montering av högkvalitativa produkter i framförallt rostfritt och aluminium.
Fabriken har en högteknologisk maskinpark, en effektiv och modern produktion med yrkesskickliga medarbetare i en positiv miljö där laganda präglar arbetsdagarna.Dina arbetsuppgifter
Som montör kommer du ingå i ett sammansvetsat team med varierande arbetsuppgifter inom mekanik, el och hydraulik. Tillsammans monterar ni diverse produkter från ax till limpa, vilket innebär variationsrika arbetsdagar.
Vi söker dig som
Här ingår du i ett härligt arbetslag med en positiv laganda. Vi förutsätter därför att du gillar att samarbeta med andra för att lösa en gemensam uppgift. Du behöver även ha förmågan att lösa problem självständigt samt ett genuint intresse för kvalité. Arbetet innefattar ett högt tempo och vi ser det som fördelaktigt om du är händig samt gillar att meka och skruva. För att lyckas i tjänsten är du är social, flexibel och initiativrik.
Vi ser att du har montörsvana, gärna av större maskiner och arbetserfarenhet inom tillverkningsindustrin.
Krav för tjänsten är truckkort, traverskort samt god svenska i tal och skrift.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och arbetar med löpande urval, så om du är intresserad - sök direkt!
Vår rekryteringsprocess
Denna platsannons gäller en inhyrning, vilket innebär att den mest lämpade kandidaten anställs av IndustriSupport men utför sitt dagliga arbete hos kundföretaget. Kundföretaget ansvarar för arbetsledningen, medan IndustriSupport är arbetsgivare och ansvarar för personalen. Båda parterna samarbetar kontinuerligt för att säkerställa ett gemensamt arbetsmiljöansvar. Ofta leder inhyrning till en anställning hos kundföretaget.
I slutskedet av rekryteringsprocessen kan urvals- och drogtester förekomma. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag!
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller tjänsten? Varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, vars kontaktuppgifter finns i annonsen.
Bli en del av IndustriSupport
IndustriSupport är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med över 25 års erfarenhet av att skapa framgångsrika samarbeten mellan företag och kompetenta medarbetare. Vi är specialiserade på rekrytering och bemanning inom en rad olika yrkesområden, och erbjuder långa kontrakt både på kollektiv- och tjänstemannasidan.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas genom att arbeta på olika arbetsplatser, lära dig nya arbetsuppgifter och bygga ditt eget nätverk av värdefulla kontakter - allt inom tryggheten av en stabil anställning. Vi tror på att personalen är företagets viktigaste tillgång och arbetar aktivt för att skapa en attraktiv arbetsmiljö där varje individ kan växa och trivas.
Vi erbjuder förmåner som kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård och friskvårdsbidrag. Genom att satsa på din personliga utveckling i arbetslivet strävar vi efter att vara en arbetsgivare som du kan lita på och trivas med under lång tid.
Vår framgång bygger på långsiktiga och starka relationer - både med våra medarbetare och våra kunder. Vår personal utmärker sig genom sin omfattande kunskap, sitt starka engagemang och sin genuina vilja att skapa framgång - för dig som kandidat och för de företag vi samarbetar med.
Ersättning
