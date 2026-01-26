Montör till Norrtälje!
2026-01-26
Vi på Ikett Personalpartner söker nu montörer till ett metallgjuteri i Norrtälje!
I denna roll kommer du att arbeta med montering av företagets komponenter. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat montering och isättning av helicoil, skruvning, gängning med exempelvis skruvdragare och insatsnyckel. Det är meriterande om du har erfarenhet av MIG-svetsning, gärna inom aluminium. Övriga arbetsuppgifter kräver att du är händig och har tidigare erfarenhet av monteringsarbete.
Arbetstiden är förlagd till dagtid. Uppdraget är tillfälligt, men för den rätt person finns det goda chanser till förlängning.Profil
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av monteringsarbete, gärna inom metallindustrin.
• Har erfarenhet av att svetsa i aluminium, meriterande.
• Är händig och har vana av att arbeta med olika handverktyg.
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Ersättning
