Montör till MaxiDoor i Frövi
2025-08-29
Har du tidigare erfarenhet som montör eller liknande, samt en stor vilja att lära dig nya saker? Nu finns en möjlighet för dig hos MaxiDoor i Frövi i rollen som Montör! Här får du möjlighet att montera säkerhetsdörrar och ståldörrar åt MaxiDoors kunder. Vi arbetar med löpande urval, så ansök redan idag!
OM TJÄNSTEN
MaxiDoor har funnits i 70 år och tillverkar säkerhetsdörrar samt stålpartier för att ta fram helhetslösningar inom hög säkerhet. Företaget jobbar i nära samarbete med leverantörer och uppdragsgivare där alltifrån nykonstruktion och formgivning till kundanpassade totallösningar levereras till kunder över hela Sverige. MaxiDoor är verksamma i en bransch som växer och har en välutvecklad utvecklingsavdelning för sina produkter. Under de senaste åren har företaget vuxit och tillväxtresan fortsätter.
Hos MaxiDoor arbetar erfarna kollegor som du kommer att få stöttning av under din upplärning. För att trivas i rollen behöver du ha ett stort tekniskt intresse och en vilja att lära dig nya saker då arbetet är varierande och utvecklas i takt med branschen.
Då arbetet innefattar säkerhet krävs det ett utdrag ur belastningsregistret som en del av rekryteringsprocessen. Uppdraget är löpande och för rätt person kan det finnas möjlighet till ett långsiktigt samarbete med MaxiDoor förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.
Arbetet är fördelat på 2-skift där du arbetar förmiddag varannan vecka (05.30-14.30, ledig från 12.40 på fredagen) och eftermiddag varannan vecka (14.15-23.30, helt ledig fredag).
VI SÖKER DIG SOM
• Har ett tekniskt intresse.
• Har goda kunskaper i svenska språket då den dagliga kommunikationen sker på svenska.
• Har erfarenhet inom montage sedan innan, antingen från tidigare anställning, utbildning eller eget intresse.
Det är meriterande om du har
• Truckkort, traverskort eller tidigare vana av truckkörning.
• Kunskaper inom systemen Pyramid eller Monitor.
Personliga egenskaper
För att lyckas och trivas i rollen tror vi att du ser dig själv som en ansvarstagande person som utför ditt arbete på ett noggrant sätt. Vidare tror vi att du är samarbetsvillig och uppskattar ett sammansvetsat team. Sist men inte minst ser vi att du är någon som trivs med en varierande vardag, som ibland kan innebära arbete mot tighta deadlines.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs gärna mer om MaxiDoor här! Varaktighet, arbetstid, etc.
